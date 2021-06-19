Больше пить и не загорать: педиатр дал рекомендации для детей в жару

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жара пришла в Беларусь на текущей неделе и по традиции вызвала волну восторгов и недовольств в социальных сетях. Кто-то любит жаркую погоду, кто-то - не очень, но в любом случае она довольно серьезно сказывается на самочувствии многих людей. И дети не исключение.

Корреспондент Sputnik поговорила с педиатром Александром Дечко и выяснила, каких правил следует придерживаться родителям, чтобы облегчить состояние малышей в жару, которая продлится минимум до конца текущей недели.

Не стоит кардинально менять режим

По словам врача первой категории, директора медцентра "Добрый доктор" Александра Дечко, дети переносят жару всегда сложнее, чем взрослые. И чем меньше ребенок, тем тяжелее ему.

"Это связано с особенностями вегетативной нервной системы, которая обеспечивает адаптацию организма к условиям внешней окружающей среды. Соответсвенно, при изменении уровня ультрафиолетового излучения, при повышении температуры детский организм медленнее адаптируется. Именно поэтому период акклиматизации у ребенка проходит дольше, чем у взрослого. Если у взрослого - это 2-3 дня, то у ребенка младшего возраста - до 5-7 дней", - рассказал он.

Детский организм содержит больше жидкости, чем организм взрослого человека. Однако теряют жидкость малыши при этом быстрее.

"Есть такой процесс - потеря жидкости с дыханием и через кожу. У детей он более выражен. Соответственно при повышении температуры окружающей среды ребенок легче обезвоживается. Поэтому, чтобы ребенок легче переносил жару, нужно постараться оградить его от резкого изменения температуры. То есть если вчера температура воздуха была +15°C, и вы гуляли с ребенком пять часов, а сегодня температура +30°C, то время пребывания на улице нужно сократить", - пояснил педиатр.

Самое важное - но это больше касается отдыха в жарких странах и жизни в южных районах Беларуси, - стараться гулять с малышом до 11 и после 16 часов.

"Это стандартная рекомендация. Не стоит гулять с 12 до 14 часов на самом активном солнце, если температура выше 30 градусов и ясная погода. Лучше поберечься. Но, в то же время, не стоит кардинально менять режим ребенка. У него вырабатывается режим такой, какой нужен его организму. Сбивать его просто потому, что наступило лето, точно не стоит", - подчеркнул Дечко.

Правильная одежда и питьевой режим

В жару также важно правильно подбирать детям одежду.

"Она должна быть из легкой дышащей ткани и максимально закрывать детскую кожу, чтобы ребенок не получил солнечный ожог. Нужно обязательно использовать солнцезащитный крем и головной убор. Причем, не бандану или бейсболку, поскольку они плотно прилегают к голове. Идеальный головной убор - это панама. Она имеет широкие поля и оставляет прослойку воздуха между кожей головы ребенка и тканью - она носит защитный характер", - отметил Александр Дечко.

Важно постоянно поддерживать объем жидкости в организме ребенка.

"Чтобы ребенок лучше переносил жару, нужно давать ему больше питья. Это позволяет восполнить потери, произошедшие через дыхание и кожные покровы", - объяснил собеседник.

Педиатр подчеркнул, что идеальное питье для детей и взрослых - это простая вода.

"Можно также пить минеральную столовую или лечебно-столовую воду, потому что когда человек потеет, вместе с потом он теряет и соли. Чистая дистиллированная вода не восполняет все потребности. Однако минеральную воду детям нужно давать с осторожностью", - обратил внимание родителей на нюанс врач.

Другие напитки, тем более, промышленного производства, не так хороши для восполнения уровня жидкости в детском организме.

"Что касается различных сладких газировок, в первые минуты действительно кажется, что они улучшают состояние и утоляют жажду. Но они все сделаны по принципу, чтобы человек пил и ему еще хотелось. Так что это не лучший выбор, тем более, для ребенка", - предостерег Дечко.

Не загорать и не допускать перепада температур

Многие семьи в жару выбираются к водоемам и часами лежат на солнце в надежде на бронзовый загар. Пляжное загорание, "поджаривание" на солнечных лучах детям не рекомендуется.

"Надо помнить, что человек одинаково загорает и на открытом солнце, и в тени. За выработку меланина в коже отвечает ультрафиолет, а он не зависит от прямых солнечных лучей. На солнце просто за счет инфракрасных лучей мы "поджариваемся" и чувствуем активность на коже, в тени мы это чувствуем не так", - пояснил Александр Дечко.

Для детей лучше всего находиться в тени, поскольку они очень легко перегреваются.

"Важно также помнить, что загар в избытке является канцерогеном. Огромное количество поражений кожи происходит именно летом за счет активности солнца. Детская кожа более чувствительна, на ней легче возникают ожоги и пигментные пятна. Детей лучше от активного солнца оградить", - обратился к родителям педиатр.

CC0 / Pixabay / silvrwood / Pixabay / silvrwood Длительное пребывание на солнце для детей также не полезно

Многие родители в надежде легче перенести высокие температуры выезжают с детьми на дачи и устанавливают там надувные бассейны для малышей. Это тоже не всегда может пойти на пользу.

"При купании ребенка в бассейне в жару важно понимать, что не должно быть большого перепада температур. То есть, если на улице +30°C, а в воде +10°C - это плохо. Если на улице +30°C, а в воде - +25°C - это хорошо, это закаливающая процедура. Если разгоряченный человек попадает в холодную воду, рефлекторно может произойти остановка сердца и дыхания", - предупредил врач.

Обязательно нужно следить за тем, чтобы вода в бассейне была чистой.

"Воду нужно регулярно менять, а сам бассейн мыть и обрабатывать специальными средствами. Если соблюдать эти правила, проблем возникнуть не должно", - заключил Дечко.

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