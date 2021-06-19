Фигурант дела Шеремета Дугарь пришла в Офис президента Украины. СМИ пишут о ее встрече с Ермаком





Дугарь подтверждала факт прямой переписки с президентом Украины

Фото: ЕРА

сообщило "Радіо Свобода" со ссылкой на пресс-секретаря главы ОП Андрея Ермака Дарью Заривную, пишет Гордон. Об этом"Радіо Свобода" со ссылкой на пресс-секретаря главы ОП Андрея Ермака Дарью Заривную,Гордон.





По информации источников издания "Телеграф", Дугарь должна встретиться непосредственно с Ермаком. На вопросы журналистов Дугарь и ее адвокаты не ответили.













Заривная уточнила, что Дугарь пришла встречаться не с главой ОП.





"Возможно, он [Ермак] и зайдет на эту встречу, но она пришла не к нему. К кому именно – скоро будет официальный комментарий", – пояснила она.





В то же время собеседник "Цензор.НЕТ" в ОП рассказал, что Ермак проводит встречу с Дугарь и ее адвокатами, она началась в 15.00.





Контекст:





- Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции заявил, что в случае, если будет доказана невиновность подозреваемых по делу об убийстве Шеремета, он будет обсуждать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым вопрос о его отставке.





- Зеленский сказал, что ведет личную переписку с Дугарь, и продемонстрировал ее журналисту Максу Назарову. Тот отметил, что Дугарь отвечала Зеленскому смайлом и последнее слово в переписке было "спасибо". Другие детали личной переписки Зеленский попросил не озвучивать. Дугарь подтвердила факт прямой переписки с президентом Украины.





- Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.





- 12 декабря 2019 года Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. Их арестовали, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.





- Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. Последний раз срок действия меры пресечения продлевали 23 марта 2021 года. 30 апреля Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.





- 22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.





- Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.





- Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству.











