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Фигурант дела Шеремета Дугарь пришла в Офис президента Украины. СМИ пишут о ее встрече с Ермаком

19.06.2021 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, военная медсестра Яна Дугарь 19 июня пришла в Офис президента Украины.


Дугарь подтверждала факт прямой переписки с президентом Украины
Фото: ЕРА
Об этом сообщило "Радіо Свобода" со ссылкой на пресс-секретаря главы ОП Андрея Ермака Дарью Заривную, пишет Гордон.

По информации источников издания "Телеграф", Дугарь должна встретиться непосредственно с Ермаком. На вопросы журналистов Дугарь и ее адвокаты не ответили.



 
 Заривная уточнила, что Дугарь пришла встречаться не с главой ОП.

"Возможно, он [Ермак] и зайдет на эту встречу, но она пришла не к нему. К кому именно – скоро будет официальный комментарий", – пояснила она.

В то же время собеседник "Цензор.НЕТ" в ОП рассказал, что Ермак проводит встречу с Дугарь и ее адвокатами, она началась в 15.00.

Контекст:

- Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции заявил, что в случае, если будет доказана невиновность подозреваемых по делу об убийстве Шеремета, он будет обсуждать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым вопрос о его отставке.

- Зеленский сказал, что ведет личную переписку с Дугарь, и продемонстрировал ее журналисту Максу Назарову. Тот отметил, что Дугарь отвечала Зеленскому смайлом и последнее слово в переписке было "спасибо". Другие детали личной переписки Зеленский попросил не озвучивать. Дугарь подтвердила факт прямой переписки с президентом Украины.

- Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

- 12 декабря 2019 года Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. Их арестовали, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

- Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. Последний раз срок действия меры пресечения продлевали 23 марта 2021 года. 30 апреля Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

- 22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

- Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

- Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству.
 
 
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Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, военная медсестра Яна Дугарь 19 июня пришла в Офис президента Украины.
 
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