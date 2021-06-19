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Шведская компания Scandia Steel останавливает бизнес-отношения с БМЗ
Источник материала: Партизан
Крупная шведская компания Scandia Steel останавливает деловые отношения с Белорусским металлургическим заводом. Шведы отказываются от размещения новых заказов на БМЗ из-за нарушений прав рабочих.
Продукция Scandia Steel
В своем ответе, который пришёл 18 июня 2021 года на почту Профессионального союза белорусов в Великобритании (PUBB), Scandia Steel заявляет,
Совет директоров Scandia Steel изучил ситуацию и решил "постепенно отказаться от БМЗ как поставщика и отказаться от размещения заказов на поставки в будущем".
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Крупная шведская компания Scandia Steel останавливает деловые отношения с Белорусским металлургическим заводом. Шведы отказываются от размещения новых заказов на БМЗ...
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