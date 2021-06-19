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В Борисове пришел в негодность мост. Это четвертый случай на протяжении месяца
19.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Мост на Печи временно закрыт.
Фото: edinstvo.by
18 июня в Борисове был перекрыт мост через железную дорогу в Печи. Как
Напомним, что 19 мая на дороге Р67 между Борисовом и Березино
25 мая произошло обрушение железобетонного моста через реку Лесная Левая на автодороге Щерчево-Шерешево в Пружанском районе.
С 18 июня из-за угрозы обрушения закрыт мост через Двину в Новополоцке.
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Мост на Печи временно закрыт.
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