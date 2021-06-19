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В Борисове пришел в негодность мост. Это четвертый случай на протяжении месяца

19.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Мост на Печи временно закрыт.

В Борисове пришел в негодность мост. Это четвертый случай на протяжении месяца

Фото: edinstvo.by

18 июня в Борисове был перекрыт мост через железную дорогу в Печи. Как сообщили газете «Адзінства» в ОГАИ Борисовского РУВД, на мосту поднялась плита примыкания мостового переезда с дорогой. Из-за угрозы повреждения автотранспорта аварийный участок перекрыт.

Напомним, что 19 мая на дороге Р67 между Борисовом и Березино рухнул мост через реку Рова. Со слов очевидцев, мост не выдержал нагрузки от проезжающего по нему многотонного грузовика.

25 мая произошло обрушение железобетонного моста через реку Лесная Левая на автодороге Щерчево-Шерешево в Пружанском районе.

С 18 июня из-за угрозы обрушения закрыт мост через Двину в Новополоцке.

 
 
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