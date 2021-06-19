Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Писателем движут секс и смерть": малоизвестные факты о русских классиках

Отличить правду от мифов помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев.

1:03 "Всех девок в селе попортил": изменял ли Толстой жене.

6:10 За что Льва Николаевича отлучили от церкви? Был ли Толстой предан анафеме, в каких отношениях был со своими детьми и кто такие "толстовцы".

9:46 Как появился образ Толстого, который "выходил в поле босиком, в рубахе и вместе с крестьянами пахал поле".

12:09 Склоки литературного мира XIX века: о чем Толстой спорил с Тургеневым и почему у последнего "либеральные ляжки". Сожжение второго тома "Мертвых душ" это следствие психологических заболеваний Гоголя?

17:32 Мистицизм и бесовщина Гоголя. Был ли Николай Васильевич погребен заживо...

19:15 Пушкин подарил Гоголю идею сюжета для комедии "Ревизор". Настоящая фамилия Николай Васильевич - Яновский?

23:45 Достоевский: любовник самой яркой "анархистки и нигилистки" русской литературы.

27:34 "Русская литература стремится изменить мир". За что Достоевского приговорили к смертной казни.

31:05 "Белинский - большой любитель кактусов".

35:35 Действительно ли Достоевский недолюбливал евреев и поляков.

39:40 Запрещенная глава из романа "Бесы".

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