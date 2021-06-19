Определены победители чемпионата Беларуси по велосипедному спорту на шоссе

Источник материала: ОНТ

Завершился чемпионат Беларуси по велосипедному спорту на шоссе. В последний день определились победители в групповых гонках.

У женщин лучший результат показала лидер сборной Беларуси Татьяна Шаракова. Отметим, что ранее она завоевала золото и в индивидуальном первенстве. А у мужчин победу одержал Станислав Божков. Лидер сборной Евгений Королёк в число призёров не попал.

Впервые турнир прошёл на новой площадке – территории индустриального парка «Великий камень». Также старты принял республиканский центр олимпийской подготовки «Раубичи».

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