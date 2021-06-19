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Склад пиротехники загорелся на Лужнецкой набережной Москвы

19.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Склад пиротехники загорелся на Лужнецкой набережной Москвы

На Лужнецкой набережной в Москве загорелся склад пиротехники. В здании слышны взрывы петард. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, огонь уже перекинулся на соседнее здание. Общая площадь пожара составляет порядка 150 кв.м из-за чего пожару присвоен второй из пяти, а затем – повысили до третьего.

Отмечается, что пока пожар не удалось локализовать, в здании продолжаются взрывы пиротехники. Из-за проблем с ликвидацией возгорания в готовность была приведена авиация. Кроме того, сотрудниками ГИБДД были перекрыты четыре полосы движения на Лужнецкой набережной.

Фото: Freepik

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На Лужнецкой набережной в Москве загорелся склад пиротехники. В здании слышны взрывы петард. Об этом сообщает ТАСС. Как сообщается, огонь уже перекинулся на...
 
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