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Виктория Азаренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Берлине

19.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Виктория Азаренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Берлине

Виктория Азаренко пробилась в полуфинал теннисного турнира в Берлине.

В четвертьфинале белоруска переиграла в трехсетовом поединке американку Джессику Пегулу – 6:2, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась час 50 минут. В матче за выход в финал соперницей белоруски будет 106-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова. Поединок пройдёт сегодня. Начало в 17:00.

Также сегодня в полуфинале парного разряда Виктория Азаренко и Арина Соболенко встретятся с канадско-мексиканским дуэтом Шэрон Фичмен - Джулиана Олмос. Турнир в Берлине завершится завтра.

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Виктория Азаренко пробилась в полуфинал теннисного турнира в Берлине. В четвертьфинале белоруска переиграла в трехсетовом поединке американку Джессику Пегулу –...
 
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