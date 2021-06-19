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Виктория Азаренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Берлине
Источник материала: ОНТ
Виктория Азаренко пробилась в полуфинал теннисного турнира в Берлине.
В четвертьфинале белоруска переиграла в трехсетовом поединке американку Джессику Пегулу – 6:2, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась час 50 минут. В матче за выход в финал соперницей белоруски будет 106-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова. Поединок пройдёт сегодня. Начало в 17:00.
Также сегодня в полуфинале парного разряда Виктория Азаренко и Арина Соболенко встретятся с канадско-мексиканским дуэтом Шэрон Фичмен - Джулиана Олмос. Турнир в Берлине завершится завтра.
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Виктория Азаренко пробилась в полуфинал теннисного турнира в Берлине. В четвертьфинале белоруска переиграла в трехсетовом поединке американку Джессику Пегулу –...
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