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Футболисты брестского «Динамо» сыграли вничью со «Сморгонью»

19.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Футболисты брестского «Динамо» сыграли вничью со «Сморгонью»

В чемпионате Беларуси по футболу завершается 13-й тур. В эти минуты «Витебск» принимает брестский «Рух».

А футболисты брестского «Динамо» сыграли вничью со «Сморгонью». Команды выдали результативный поединок. «Сморгонь» дважды лидировала, однако брестчанам удавалась сравнивать счет. Итог встречи – 2:2. Сегодня в 16.45 начнётся матч между «Гомелем» и «Ислочью». В 18.45 в Жодино прозвучит стартовый свисток встречи «Торпедо-БелАЗ» – «Спутник». А завершится 13-й тур чемпионата центральным поединком: в 20.45 минское «Динамо» дома сразится с БАТЭ. 

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В чемпионате Беларуси по футболу завершается 13-й тур. В эти минуты «Витебск» принимает брестский «Рух». А футболисты брестского «Динамо» сыграли вничью со...
 
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