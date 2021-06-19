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Футболисты брестского «Динамо» сыграли вничью со «Сморгонью»
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Беларуси по футболу завершается 13-й тур. В эти минуты «Витебск» принимает брестский «Рух».
А футболисты брестского «Динамо» сыграли вничью со «Сморгонью». Команды выдали результативный поединок. «Сморгонь» дважды лидировала, однако брестчанам удавалась сравнивать счет. Итог встречи – 2:2. Сегодня в 16.45 начнётся матч между «Гомелем» и «Ислочью». В 18.45 в Жодино прозвучит стартовый свисток встречи «Торпедо-БелАЗ» – «Спутник». А завершится 13-й тур чемпионата центральным поединком: в 20.45 минское «Динамо» дома сразится с БАТЭ.
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В чемпионате Беларуси по футболу завершается 13-й тур. В эти минуты «Витебск» принимает брестский «Рух». А футболисты брестского «Динамо» сыграли вничью со...
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