Байкерский фестиваль стартовал в Дзержинском районе

Источник материала: ОНТ

Событие, которое так долго ждали. Байкерский фестиваль врывается в мотосезон после вынужденного перерыва.





Фестиваль завоевал сердца тысяч поклонников мототехники со всей Беларуси и многих других стран. И по праву носит звание самого душевного! На этот фест – четвертый по счету – все едут в Дзержинский район. Здесь есть все необходимое для отдыха: палатки, кемпинг, фудкорт и даже озеро. Рады без исключения всем гостям, не зависимо от вида транспорта, возраста или географии. Живая музыка, файер-шоу, угощения – организаторы обещают несколько незабываемых дней и море эмоций.

Игорь Сыцевич, и.о. председателя мотоклуба «Шалёныя секачы»: «Хотим возобновить мотофестивали и нашу байкерскую жизнь, хотелось бы больше общения, больше друзей, чтобы люди разговаривали глаза в глаза глядя, а не чатились на диванах в интернете, хочется большого общения с нормальными позитивными людьми. Надо нам всем кататься, общаться и будет вам всем счастье.

Фестиваль продолжается в эти минуты. Самое интересное – впереди. Гостеприимством не обделят никого.

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