|
Байкерский фестиваль стартовал в Дзержинском районе
Источник материала: ОНТ
Событие, которое так долго ждали. Байкерский фестиваль врывается в мотосезон после вынужденного перерыва.
Фестиваль завоевал сердца тысяч поклонников мототехники со всей Беларуси и многих других стран. И по праву носит звание самого душевного! На этот фест – четвертый по счету – все едут в Дзержинский район. Здесь есть все необходимое для отдыха: палатки, кемпинг, фудкорт и даже озеро. Рады без исключения всем гостям, не зависимо от вида транспорта, возраста или географии. Живая музыка, файер-шоу, угощения – организаторы обещают несколько незабываемых дней и море эмоций.
Фестиваль продолжается в эти минуты. Самое интересное – впереди. Гостеприимством не обделят никого.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Событие, которое так долго ждали. Байкерский фестиваль врывается в мотосезон после вынужденного перерыва. Фестиваль завоевал сердца тысяч поклонников...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)