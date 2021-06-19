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На проспекте Дзержинского в Минске пьяная женщина врезалась в остановку

19.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Пьяная женщина на своем авто врезалась в другой автомобиль, а затем протаранила остановку общественного транспорта на проспекте Дзержинского в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 19 июня около 9 часов 19 минут. 31-летняя женщина, находившаяся за рулем Suzuki. Проезжая по дороге около дома № 119, она врезалась в припаркованный Opel, после чего её автомобиль отбросило в остановку общественного транспорта. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как позже установили правоохранители, в момент аварии виновница ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения. Так, при проведении медицинского освидетельствования в её организме было обнаружено 2,47 промилле.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

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Теги: Минск
 
 
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Пьяная женщина на своем авто врезалась в другой автомобиль, а затем протаранила остановку общественного транспорта на проспекте Дзержинского в Минске. Об этом...
 
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