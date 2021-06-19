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Новобранцы войсковой части 3214 приняли присягу
Источник материала: ОНТ
«Торжественно клянусь». Сегодня в рядах военнослужащих внутренних войск – пополнение. Новобранцы войсковой части 3214 – это бригада спецназа внутренних войск – приняли присягу.
За плечами молодых спецназовцев – уже первый месяц службы, где они освоили курс начальной военной подготовки. Эту военную часть выбирали осознанно, ведь 3214 – считается элитой Вооружённых Сил Беларуси. Слова «служу Республике Беларусь» все новобранцы сегодня произнесли впервые. Текст клятвы выучили задолго до церемонии. Поддержать военнослужащих приехали самые близкие. Многие не скрывали слез.
По традиции сразу после присяги новобранцы отправились в свое первое увольнение. Однако уже вечером, их вновь ждут в воинских частях.
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«Торжественно клянусь». Сегодня в рядах военнослужащих внутренних войск – пополнение. Новобранцы войсковой части 3214 – это бригада спецназа внутренних войск –...
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