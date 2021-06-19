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Новобранцы войсковой части 3214 приняли присягу

19.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новобранцы войсковой части 3214 приняли присягу

«Торжественно клянусь». Сегодня в рядах военнослужащих внутренних войск – пополнение. Новобранцы войсковой части 3214 – это бригада спецназа внутренних войск – приняли присягу. 


За плечами молодых спецназовцев – уже первый месяц службы, где они освоили курс начальной военной подготовки. Эту военную часть выбирали осознанно, ведь 3214 – считается элитой Вооружённых Сил Беларуси. Слова «служу Республике Беларусь» все новобранцы сегодня произнесли впервые. Текст клятвы выучили задолго до церемонии. Поддержать военнослужащих приехали самые близкие. Многие не скрывали слез.

Вадим Балабан, военнослужащий войсковой части 3214 внутренних войск МВД: «Здесь служить - для меня большая честь. Сегодня важный день для всех военнослужащих, которые принимали присягу. Кому-то служить год, кому-то полтора, но все достойно отслужат в этой части». 

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками: «Это однозначно праздник. Вы видели, как кричат молодые спецназовцы, принимая присягу? Вы знаете, мурашки идут по коже: родители плачут, а военнослужащие испытывают такое чувство гордости. У любого настоящего мужчины это самый главный и ответственный момент. Он прекрасно понимает, что он закончил школу, он прибыл и сейчас проходит школу мужества, где он по-настоящему поймет, что такое правда, что такое честь, что такое защищать свою Родину». 

По традиции сразу после присяги новобранцы отправились в свое первое увольнение. Однако уже вечером, их вновь ждут в воинских частях. 

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«Торжественно клянусь». Сегодня в рядах военнослужащих внутренних войск – пополнение. Новобранцы войсковой части 3214 – это бригада спецназа внутренних войск –...
 
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