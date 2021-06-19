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ГАИ усиливает контроль на дорогах. Нарушителям грозят большие штрафы

19.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ГАИ усиливает контроль на дорогах. Нарушителям грозят большие штрафы

От трех до почти шести тысяч рублей за нетрезвое вождение. Это о суммах штрафов. ГАИ усиливает контроль на дорогах. Хорошая погода, загородный отдых и алкоголь летом всегда становятся причиной частых ДТП.


Это стандартная практика Госавтоинспекции: больше патрулей именно в летний период, когда погода идеальна для выездов и прогулок. Ещё один фактор школьные каникулы – это тоже причина для водителей быть внимательнее, но происходит так не всегда. Кроме того, многие летом пренебрегают и правилами загородной парковки.

Анастасия Забавская, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска«Особое внимание инспекторов уделено пресечению грубых нарушений правил дорожного движения как водителями. Так и пешеходами. Зачастую некоторые водители стремятся максимально близко подъехать к месту отдыха, несмотря на соответствующие дорожные знаки. И оставляют свои автомобили на местах с зелеными насаждениями». 

До 10% процентов дорожных аварии происходит именно по причине нетрезвого вождения. В ГАИ еще раз просят всех, кто замечает странное поведение на дороге – машина петляет или очень быстро едет – немедленно сообщать об этом дежурным службы 102. Это можно спасти не одну жизнь.

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Теги: Минск
 
 
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От трех до почти шести тысяч рублей за нетрезвое вождение. Это о суммах штрафов. ГАИ усиливает контроль на дорогах. Хорошая погода, загородный отдых и алкоголь...
 
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