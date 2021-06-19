|
ГАИ усиливает контроль на дорогах. Нарушителям грозят большие штрафы
Источник материала: ОНТ
От трех до почти шести тысяч рублей за нетрезвое вождение. Это о суммах штрафов. ГАИ усиливает контроль на дорогах. Хорошая погода, загородный отдых и алкоголь летом всегда становятся причиной частых ДТП.
Это стандартная практика Госавтоинспекции: больше патрулей именно в летний период, когда погода идеальна для выездов и прогулок. Ещё один фактор школьные каникулы – это тоже причина для водителей быть внимательнее, но происходит так не всегда. Кроме того, многие летом пренебрегают и правилами загородной парковки.
До 10% процентов дорожных аварии происходит именно по причине нетрезвого вождения. В ГАИ еще раз просят всех, кто замечает странное поведение на дороге – машина петляет или очень быстро едет – немедленно сообщать об этом дежурным службы 102. Это можно спасти не одну жизнь.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От трех до почти шести тысяч рублей за нетрезвое вождение. Это о суммах штрафов. ГАИ усиливает контроль на дорогах. Хорошая погода, загородный отдых и алкоголь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)