«Поезд Победы» прибыл в Гродно

Источник материала: ОНТ

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«Поезд Победы» продолжает свое путешествие по стране. Сегодня передвижной музей остановился на перроне железнодорожного вокзала в Гродно. Ему отвели первую платформу – для дорогих гостей.

Увидеть экспозицию несмотря на жару собрались сотни людей. Гродненцы особенно бережно хранят память о событиях Великой Отечественной, ведь 22 июня в 4 часа жители города одними из первых в стране услышали в небе гул немецких самолетов. В девяти вагонах «Поезда Победы» – вся история войны. Здесь – и блокадный Ленинград, и концлагеря, и фронтовые окопы и даже солдатская баня. Шумы, звуки, запахи, движение – экспозиция интерактивная. Полторы сотни фигур в рост человека, идеально прорисованные выражения лиц, исторические костюмы, реальные предметы тех лет.

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны: «Кажется, что они живые. Вот так и хотелось мне присесть, обнять, расцеловать. Я низко кланяюсь перед тем, кто придумал этот проект. Пусть весь мир знает историю ВОВ. Все-таки советский солдат хоть отступал долго и много, но уж наступая дошел до Берлина».

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома: «Для молодого поколения это действительно во многом шок. Шок от того, через какие ужасы прошел наш народ, что вообще такое может быть, что у войны такое страшное лицо. И действительно страшно. То мирное небо над головой, которое воспринимается как само собой разумеющееся, на самом деле достижение наших предков».

Гродно уже пятый город в маршруте уникального состава. Здесь «Поезд Победы» пробудет все выходные. А завтра поздно вечером отправится в Брест.

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