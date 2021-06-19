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«Поезд Победы» прибыл в Гродно
Источник материала: ОНТГродно" class="one-news__figure-img">
«Поезд Победы» продолжает свое путешествие по стране. Сегодня передвижной музей остановился на перроне железнодорожного вокзала в Гродно. Ему отвели первую платформу – для дорогих гостей.
Увидеть экспозицию несмотря на жару собрались сотни людей. Гродненцы особенно бережно хранят память о событиях Великой Отечественной, ведь 22 июня в 4 часа жители города одними из первых в стране услышали в небе гул немецких самолетов. В девяти вагонах «Поезда Победы» – вся история войны. Здесь – и блокадный Ленинград, и концлагеря, и фронтовые окопы и даже солдатская баня. Шумы, звуки, запахи, движение – экспозиция интерактивная. Полторы сотни фигур в рост человека, идеально прорисованные выражения лиц, исторические костюмы, реальные предметы тех лет.
Гродно уже пятый город в маршруте уникального состава. Здесь «Поезд Победы» пробудет все выходные. А завтра поздно вечером отправится в Брест.
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«Поезд Победы» продолжает свое путешествие по стране. Сегодня передвижной музей остановился на перроне железнодорожного вокзала в Гродно. Ему отвели первую...
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