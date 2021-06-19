Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июня ― Sputnik. Международный форум российских соотечественников под названием "22 июня 1941 г. Победа будет за нами!" открылся в субботу а Минске, сообщает корреспондент Sputnik. Он приурочен к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Мероприятие проходит под эгидой правительственной комиссии РФ по делам соотечественников за рубежом. Основной площадкой проведения стала столица Беларуси, однако в День памяти и скорби 22 июня программа продолжится в Бресте.

© Sputnik Владимир Нестерович В Минске открылся международный форум российских соотечественников

Пока же в Минске собрались представители российской диаспоры из нескольких десятков стран, общественные деятели, политики и дипломаты из России и Беларуси.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Елена Афанасьева, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Как противостоять манипуляции сознанием

Приветствуя участников форума, посол России в Беларуси Евгений Лукьянов отметил, что каждая страна антигитлеровской коалиции внесла свой посильный вклад в разгром фашизма, но отрицать главную, существенную роль многонационального советского народа в победе во Второй мировой войны является откровенной нелепостью.

"Чем дальше мы отходим от событий 1941-1945 годов, тем легче манипулировать сознанием людей. Если политические дальтоники смогут сделать красный флаг над Рейхстагом другого цвета, каждому из нас придется подходить к зеркалу и нам будет стыдно. Потому что память о той войне, о подвиге советских людей - это святое", - подчеркнул Лукьянов.

Главе посольства вторила и член Совфеда Елена Афанасьева, которая сказала, что нужно не стесняться напоминать соотечественникам о том, кем были их предки и какой ценой была добыта Победа, а также обязательно рассказывать молодежи, что "фашисты шли сюда не завоевывать территорию, а убивать людей".

Главной темой форума и основой дискуссий нынешнего года стали темы сохранения общей исторической памяти, противодействия переписыванию истории и воспитания патриотизма у молодежи.

Участники форума в ночь на 22 июня отправятся в Брест, где утром присоединятся к митингу-реквиему в Брестской крепости.