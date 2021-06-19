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Лукашенко: Беларусь не будет принимать самолеты с Украины

19.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

С медицинскими работниками накануне их профессионального праздника встретился Александр Лукашенко. Президент Беларуси посетил в Минске 2-ю детскую больницу, которой сегодня исполняется 70 лет, сообщает «МИР 24».

Клиника многопрофильная. В ней больше 200 коек и несколько отделений. Глава государства посетил каждое, а также реанимацию. В палатах белорусский лидер пообщался с маленькими пациентами. Среди них, кстати, много иностранцев. В том числе с Украины. Поэтому врачей беспокоит вопрос транспортного сообщения с соседней страной. Ответ они получили от президента.

«Мы здесь спасаем их людей и будем спасать, люди ни в чем не виноваты. Они закрыли нам пролет. Нам приходится минут 40-45 делать крюк, облетая их, для того, чтобы попасть в Турцию, в Египет и т.д. Мы сейчас ведем диалог: раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины просто не будем принимать самолеты. Если мы летим этим путем, то мы заставим и других летать этим путем к нам, в Беларусь», – заявил Лукашенко.

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Это случилось после незапланированной посадки рейса Ryanair в аэропорту Минска. Также украинские власти ограничили свое воздушное пространство для белорусских самолетов.



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Теги: Минск
 
 
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Это заявление президент сделал в ходе общения с белорусскими врачами, которые лечат и продолжат лечить детей из Украины.
 
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