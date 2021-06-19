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«Зачем вы лезете в эти телеграм-каналы?!»

19.06.2021 20:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Гомельский областной суд 18 июня не удовлетворил жалобу на приговор 50-летнего жителя поселка Коммунар (Буда-Кошелевский район) Сергея Самойленко, который за «оскорбление представителя власти» (ст. 369 УК) 23 апреля был наказан ограничением свободы на полтора года.

Самойленко не согласился с приговором, посчитав его слишком суровым, и подал жалобу в облсуд.

«Зачем вы лезете в эти телеграм-каналы?!»
Фото yandex.by

Жалобу рассматривала коллегия в составе судей Ирины Владыко, Вячеслава Калюка и Ивана Котова. Обвинение представляла сотрудник прокуратуры Ирина Подковырова. Адвокат — Леонид Ермоленков.

Самойленко обвиняли в том, что 7 января он оставил негативный комментарий в телеграм-канале (признан экстремистским) о милиционере из Несвижа. Райсуд наказал его «химией» и выплатой моральной компенсации милиционеру (500 рублей).

Адвокат просил облсуд назначить обвиняемому более мягкое наказание, так как тот ранее не судим, имеет положительные характеристики, и завод, на котором он работает, ходатайствует за него.

Адвокат заявил, что «против Беларуси развернулась информационная война, цель которой — дискредитировать власть, свергнуть законно избранную власть». «Средством информационной войны являются деструктивные телеграм-каналы, управляемые из-за границы. Они направлены на разжигание ненависти среди граждан Беларуси, разжигание недовольства среди них, а Беларусь — это зеленая и чистая страна. Мой подзащитный поддался влиянию деструктивных телеграм-каналов», — сказал защитник.

Ермоленков также отметил, что в стране объявлен Год народного единства, «направленный на воссоединение противоборствующих сторон». По мнению адвоката, если применить к обвиняемому суровое наказание, цель Года единства не будет достигнута, так как обвиняемый «будет недоволен чрезмерным наказанием».

Самойленко отметил, что «поддался провокационной пропаганде телеграм-каналов и не подумал, что то, что там написано, может быть неправдой».

«Зачем вы лезете в те телеграм-каналы?!» — сказала судья Владыко.

Обвиняемый объяснил, что работает на заводе, и там многие выступают против власти. «Они оказывают такое давление, что по-другому невозможно, каждый день. А у меня нет опыта. Прошу прощения», — заявил Самойленко.

Адвокат дополнил: «Действительно, коллектив моего подзащитного разбился на два лагеря. Сторонники власти ни к чему не принуждают, а противники, наоборот, принуждают: “На, читай, на, читай!”. Многие люди восприняли информацию неадекватно, в том числе мой подзащитный. Он перестарался».

Прокурор посчитала, что приговор законный и справедливый. По поводу ходатайства коллектива она отметила, что «завод работал до Самойленко и будет работать после него». «Завод не стал лучше или хуже работать. А что хороший работник — найдут другого, обучат и тоже будет хорошим работником», — сказала Подковырова.

Она также отметила, что в отношении обвиняемого возбуждены еще два уголовных дела по факту оскорбления милиционеров. В суде они пока не рассмотрены, сообщает БелаПАН.

 

 

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Житель Буда-Кошелевского района, обвиняемый в оскорблении милиционера, оправдывался на суде давлением коллектива, который не поддерживает власть.
 
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