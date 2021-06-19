Ток-шоу «Пока свободны». Если санкции не добьют режим — какая стратегия?

Вышел новый выпуск ток-шоу «Пока свободны», где известные и авторитетные в своих сферах белорусы обсуждают события уходящей недели.





На этот раз гостями Алеся Залевского стали журналистка инфрмационной компании БелаПАН Татьяна Коровенкова и экономист, руководитель Центр Мизеса Ярослав Романчук.

Основными темами выпуска стали эффективность европейских санкций, четвертый пакет которых будет принят 21 июня, а также итоги встречи президентов США и России, обсуждавших белорусский вопрос.

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