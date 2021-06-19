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Луна, белорусское небо, самолет

19.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Несколько слов о небольшой фотоудаче.

Луна, белорусское небо, самолет

Кадры пролетающего на фоне Луны самолета – не редкость в фотографии. Особенность представленных в этой публикации снимков в том, что сделаны они в Беларуси, в небе над которой самолеты стали летать заметно реже.

Более того, два самолета пролетели на фоне Луны с разницей в 12 минут. 

Луна, белорусское небо, самолет
Луна, белорусское небо, самолет

У гушчарах. 10 пушчанскіх фота

 
 
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Несколько слов о небольшой фотоудаче.
 
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