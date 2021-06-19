Луна, белорусское небо, самолет

Источник материала: Салiдарнасць

Несколько слов о небольшой фотоудаче.





Кадры пролетающего на фоне Луны самолета – не редкость в фотографии. Особенность представленных в этой публикации снимков в том, что сделаны они в Беларуси, в небе над которой самолеты стали летать заметно реже.

Более того, два самолета пролетели на фоне Луны с разницей в 12 минут.









У гушчарах. 10 пушчанскіх фота