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Чемпионат Европы по футболу: сборные Венгрии и Франции сыграли вничью

19.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Европы по футболу: сборные Венгрии и Франции сыграли вничью

Продолжается чемпионат Европы по футболу. Сегодня один из матчей уже завершился и принес неожиданный результат.

Чемпионы мира и одни из главных фаворитов турнира французы не смогли победить венгров. Причем по ходу встречи подопечным Дидье Дешама пришлось отыгрываться.  Счёт в матче был открыт на второй дополнительной минуте первого тайма. Отличился защитник сборной Венгрии Атилла Фиола. Во второй половине французы смогли отыграться благодаря точному удару Антуана Гризмана. «Трёхцветные» предприняли несколько попыток выйти вперёд, однако защитники сборной Венгрии действовали в обороне надёжно. 

ФОТО: pixabay

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Продолжается чемпионат Европы по футболу. Сегодня один из матчей уже завершился и принес неожиданный результат. Чемпионы мира и одни из главных фаворитов турнира...
 
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