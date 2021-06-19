Александр Лукашенко поздравил Ибрагима Раиси с победой на президентских выборах Ирана

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил с победой на выборах нового президента Ирана Ибрагима Раиси и выразил убеждение, что дружественные связи двух стран будут только крепнуть.

Новый глава Ирана набрал на выборах значительно больше голосов, чем три его соперника. Политическая кампания строилась на обещаниях повысить уровень жизнь и победить коррупцию. В итоге, за Раиси проголосовали 62 процента избирателей, что позволило уже экс-председателю Верховного суда Ирана занять высокий пост.

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