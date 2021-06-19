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Министр экономики: Санкции – это вызов, но и возможности
Источник материала: ОНТ
Санкции ради санкций и почему они не смогут навредить белорусской экономике? О том, какие меры предпринимает правительство, чтобы ограничительные меры, разработанные против нашей страны некоторыми государствами, остались лишь популизмом западных политиков. Интервью телеканалу ОНТ дал министр экономики.
Несмотря на внешнее давление, экономика страны по итогам пяти месяцев показывает осторожный рост. С начала года ВВП страны вырос более чем на 3%, что обусловлено возобновлением спроса на белорусские товары на традиционных рынках.
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Санкции ради санкций и почему они не смогут навредить белорусской экономике? О том, какие меры предпринимает правительство, чтобы ограничительные меры,...
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