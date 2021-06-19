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Министр экономики: Санкции – это вызов, но и возможности

19.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Министр экономики: Санкции – это вызов, но и возможности

Санкции ради санкций и почему они не смогут навредить белорусской экономике? О том, какие меры предпринимает правительство, чтобы ограничительные меры, разработанные против нашей страны некоторыми государствами, остались лишь популизмом западных политиков. Интервью телеканалу ОНТ дал министр экономики.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси: «Мы видим несколько направлений, где эти риски могут быть нивелированы. Во-первых, наша экспортная продукция ликвидная. На эти товары – высокий спрос на мировых рынках. Санкции – это вызов, но и возможности. Новые рынки, новые партнёры. Поворот в Азию, Китай, Россию, Турцию».

Несмотря на внешнее давление, экономика страны по итогам пяти месяцев показывает осторожный рост. С начала года ВВП страны вырос более чем на 3%, что обусловлено возобновлением спроса на белорусские товары на традиционных рынках.

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Санкции ради санкций и почему они не смогут навредить белорусской экономике? О том, какие меры предпринимает правительство, чтобы ограничительные меры,...
 
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