Сделать вклад и выиграть приз: Белагропромбанк проводит рекламную игру

Источник материала: ОНТ

Продолжает радовать своих вкладчиков рекламными играми и подарками и Белагропромбанк. К середине июня уже 9 крутых кроссоверов Geely Emgrand X7 и 30 денежных призов на сумму 3000 рублей нашли своих обладателей. Кто эти счастливчики и каких акций еще ждать от банка?





На протяжении несколько месяцев Белагропромбанк помогал вкладчикам распоряжаться своими сбережениями с выгодой. Не только вклады с повышенным процентом, но и неожиданные выигрыши все больше привлекают людей именно в этот банк.

Наталья Яцкевич, директор Департамента развития розничных продуктов и цифровизации Белагропромбанка: «Сегодня мы поздравляем победителей третьего розыгрыша рекламной игры «Авторалли призов» с Белагропромбанком. Мы вручаем призы, и нам очень приятно слышать слова благодарности и рассказы об исполнении детской мечты. Вот эти замечательные автомобили сегодня отправятся в Речицу, Гомель и Лунинец. Ну а мы продолжаем радовать своих клиентов новыми призами».

Пенсионер Анатолий Шамаль делал вклады целенаправленно, чтобы выиграть машину. Сомнений в том, что ему повезет и выигрыш достанется именно ему, у мужчины не было.

Татьяна Царун не поверила в свою удачу и лично сходила в банк, чтобы убедиться в своем выигрыше. В отличие от предыдущего победителя, женщине предложили поучаствовать прямо в банке. До этого розыгрыша Татьяна себя считала абсолютно не удачливым человеком.

Виктория Микулич участвовать в игре не планировала. Вклад оформила мимоходом и не восприняла розыгрыш всерьез. Когда позвонили с новостью о выигрыше, сразу не поверила и попросила подтверждения.

Рекламная игра «Авторалли призов» от Белагропромбанка закончилась. Но сам банк обещает, что это не последний розыгрыш призов этим летом.

Наталья Яцкевич, директор Департамента развития розничных продуктов и цифровизации Белагропромбанка: «А впереди нас еще ждет 3 замечательных розыгрыша. Уже 7 июля мы разыграем первую однокомнатную квартиру в престижном ЖК «Минск-Мир». Откройте вклад до конца июня на сумму 1000 долларов, 1000 евро и автоматически примите участие в игре. Открыть вклад в банке очень просто. В любом отделении или онлайн».

Уже с 1 июня стартовала новая рекламная игра «Юбилейный урожай призов» с очень «сочными» призами: 30 денежных призов и 3 однокомнатные квартиры в Минске. С полными правилами игры можно ознакомиться на сайте банка.

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