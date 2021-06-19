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Сделать вклад и выиграть приз: Белагропромбанк проводит рекламную игру
Источник материала: ОНТ
Продолжает радовать своих вкладчиков рекламными играми и подарками и Белагропромбанк. К середине июня уже 9 крутых кроссоверов Geely Emgrand X7 и 30 денежных призов на сумму 3000 рублей нашли своих обладателей. Кто эти счастливчики и каких акций еще ждать от банка?
На протяжении несколько месяцев Белагропромбанк помогал вкладчикам распоряжаться своими сбережениями с выгодой. Не только вклады с повышенным процентом, но и неожиданные выигрыши все больше привлекают людей именно в этот банк.
Пенсионер Анатолий Шамаль делал вклады целенаправленно, чтобы выиграть машину. Сомнений в том, что ему повезет и выигрыш достанется именно ему, у мужчины не было.
Татьяна Царун не поверила в свою удачу и лично сходила в банк, чтобы убедиться в своем выигрыше. В отличие от предыдущего победителя, женщине предложили поучаствовать прямо в банке. До этого розыгрыша Татьяна себя считала абсолютно не удачливым человеком.
Виктория Микулич участвовать в игре не планировала. Вклад оформила мимоходом и не восприняла розыгрыш всерьез. Когда позвонили с новостью о выигрыше, сразу не поверила и попросила подтверждения.
Рекламная игра «Авторалли призов» от Белагропромбанка закончилась. Но сам банк обещает, что это не последний розыгрыш призов этим летом.
Уже с 1 июня стартовала новая рекламная игра «Юбилейный урожай призов» с очень «сочными» призами: 30 денежных призов и 3 однокомнатные квартиры в Минске. С полными правилами игры можно ознакомиться на сайте банка.
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Продолжает радовать своих вкладчиков рекламными играми и подарками и Белагропромбанк. К середине июня уже 9 крутых кроссоверов Geely Emgrand X7 и 30 денежных призов на...
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