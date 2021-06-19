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Пожар на складе с пиротехникой в Москве потушили

19.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар на складе с пиротехникой в Москве потушили

Пожар на складе с пиротехникой ла Лужницкой набережной в центре Москвы удалось потушить. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС РФ сообщает ТАСС.

Пожар был потушен в 21:29, спустя четыре часа после начала возгорания. К тушению привлекались три вертолета, которыми было произведено 83 сброса воды, а также один пожарный катер. Всего в ликвидации возгорания приняли участие 135 человек и 30 единиц техники.

Сообщается что в результате возгорания были травмированы по меньшей мере трое пожарных (один из был в последствии госпитализирован), а также один сотрудник склада, где началось возгорание. 

По предварительной версии, причиной возгорания стало замыкание электросети.

Фото: Freepik

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Пожар на складе с пиротехникой ла Лужницкой набережной в центре Москвы удалось потушить. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС РФ сообщает ТАСС. Пожар был потушен в 21:29,...
 
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