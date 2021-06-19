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В Германии в мусорном баке нашли картины XVII века
Источник материала: ОНТ
В Германии обнаружили две картины, датируемые XVII веком. Их обнаружили в мусорном баке на месте отдыха возле автобана A7 в Средней Франконии. Об этом со ссылкой на полицию Кёльна
Предметы искусства обнаружил 64-летний местный житель. Мужчина забрал их и передал полиции, где после проведения экспертизы заявили, что картины, скорее всего, являются оригиналами.
Одна из них называется «Портрет мальчика» и принадлежит перу ученика Рембрандта – голландского художника Самюэла ван Хогстратена. Вторая носит название «Автопортрет смеющегося» и была нарисована итальянским художником Пьетро Беллоттию
Кто и зачем выкинул ценные полотна, пока неизвестно.
Фото: Polizei Köln / Twitter
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В Германии обнаружили две картины, датируемые XVII веком. Их обнаружили в мусорном баке на месте отдыха возле автобана A7 в Средней Франконии. Об этом со ссылкой на...
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