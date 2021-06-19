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Блокадный Ленинград, концлагеря, бои за Брестскую крепость: передвижной музей «Поезд Победы» отправился в Гродно
Источник материала: ОНТГродно" class="one-news__figure-img">
Утром международный передвижной музей «Поезд Победы» остановился на перроне железнодорожного вокзала в Гродно. Увидеть экспозицию, несмотря на жару, собрались сотни людей. Гродненцы особенно бережно хранят память о событиях Великой Отечественной, ведь 22 июня в 4 часа жители города одними из первых услышали в небе гул немецких самолетов. Гродно сразу попал в оккупацию и был освобожден одним из последних.
С этой песней на устах молоденькая связистка Валентина Баранова в 45-м освобождала Прагу. Теперь в свои 98 ветеран с особым трепетом пришла посмотреть экспозицию – воспоминания тех лет до сих пор перед глазами. А тут еще неожиданно стала юбилейным, 10-тысячным посетителем «Поезда Победы».
В девяти вагонах «Поезда Победы» – вся история войны. И блокадный Ленинград, и концлагеря, и бои за Брестскую крепость. Шумы, звуки, запахи, движение – экспозиция интерактивная. Полторы сотни фигур в рост человека, идеально прорисованные выражения лиц, исторические костюмы, реальные предметы тех лет. Только на монтаж выставки у организаторов ушло два месяца.
Встретить «Поезд Победы» на перроне собрались сотни людей. Для гродненцев Великая Отечественная всегда особой болью отзывается в сердце – ведь утром 22 июня наши деды и прадеды проснулись от звуков бомбежки приграничного города. Больше тысячи дней гродненцы прожили в оккупации. А уже в 45-м на этот самый перрон прибывали составы с победителями.
На погружение в прошлое – 45 минут. На всем пути посетителей сопровождают волонтеры. В сессию на два дня отложили подготовку к экзаменам, чтобы помочь всем понять историю родной страны.
Гродно – уже пятый город в маршруте уникального международного музея на колесах. «Поезд Победы» пробудет здесь все выходные. Посетить его смогут свыше 1,5 тысяч человек. А поздно вечером в воскресенье состав отправится в Брест, где 22 июня станет одной из площадок памяти, развернутых вблизи легендарной крепости.
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Блокадный Ленинград, концлагеря, бои за Брестскую крепость: передвижной музей «Поезд Победы» отправился в Гродно
Утром международный передвижной музей «Поезд Победы» остановился на перроне железнодорожного вокзала в Гродно. Увидеть экспозицию, несмотря на жару, собрались...
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