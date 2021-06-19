Шпаковский о пресс-конференции с Протасевичем и «повизгиваниях» западной прессы. «ПолитStandUp»

Источник материала: ОНТ

Что не так с Европой? И почему любимое занятие европейских политиков сейчас – разглядывание соломинки в чужом глазу? Разговор о двойных стандартах и появлении на публике бывшего администратора экстремистского телеграм-канала продолжит политолог Александр Шпаковский.

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