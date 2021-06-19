Лукашенко – медикам: Будьте стержнем общества. Поберегите себя! От вашего здоровья зависит наше

Источник материала: ОНТ

Спасая детские жизни. В преддверии Дня медицинского работника Президент побывал во 2-й детской больнице Минска. Там оказывают помощь маленьким пациентам с тяжёлыми заболеваниями со всей страны по технологиям, которые ещё недавно казались невозможными. Но главное, конечно, это сами врачи. Их Александр Лукашенко называет зеркалом государства и просит одного: не замарать честь врачебного мундира. Говорили, несмотря на праздник, и о пандемии. Тем более, что тревожные новости приходят из соседней России. Так может ли вакцинация стать обязательной и улетят ли белорусы в летние отпуска?





Отец и сын – с виду обычная семья. Но есть у них один маленький секрет: отец подарил сыну свою почку. Арсений родился с почечной недостаточностью. Четыре года, пока малыш не подрос, семья провела в ожидании трансплантации.

Максим, донор: «Именно ждали, ждали с нетерпением, считая дни, часы. Вот так вот и жили. Выбор, конечно, всегда есть, но не в моей ситуации. Я даже не раздумывал. Единственное – были сомнения, подойдет ли мой орган, и, к счастью, он подошел».

Вспоминать о том времени в семье не любят, да и об особенности Арсению (а ему сейчас 13) не говорят. Пусть, мол, думает, что он такой же, как все. Он и в самом деле обычный мальчишка, правда, в футбол может играть только настольный. Бесконтактные виды спорта и прием лекарств – вот и все ограничения.

Пересаживать почки детям здесь научились в 2009-м. Тогда такие операции считали уникальными, сегодня их поставили на поток. Почти две сотни спасенных детских жизней за эти годы. 2-я детская вообще особенная больница. На ее базе работают сразу три республиканских центра. К слову, в 90-е решение о строительстве нового здания принимал Президент. А теперь медикам и здесь места мало.

Вот на кого, а на детей жалеть денег точно не будут. Ведь та же пересадка почки – качественно меняет их жизнь. В ожидании операции – а донора в среднем ищут полгода – пациенты привязаны к гемодиализу. Жить можно! Но зачем страдать?

И даже в пандемию в этой больнице умудрились заработать миллион долларов. Здесь не отказывают в помощи иностранным пациентам, а местные доктора ездят за границу учить коллег.

Как спасают маленьких пациентов, Александр Лукашенко решит увидеть сам. В этой больнице нет красных зон, которые за время пандемии стали для Президента привычными, но к тому, что болеют дети, привыкнуть, кажется, невозможно.

К слову, заветную новую почку сейчас ждут 12 детей. Но это, конечно, не единственное показание к гемодиализу. Их, увы, куда больше. А вот в реанимации прооперированные пациенты. У них совсем скоро начнется в прямом смысле новая жизнь. Александр Лукашенко зайдет поддержать – пусть и через стекло.

Половина операций, которые делают в этой больнице, малоинвазивны. То есть без привычных разрезов. Кто-то скажет: до чего техника дошла! Но дело ведь не только в ней.

Виталий Дубров, глава Республиканского центра детской урологии: «Вы приезжали давно и сказали – вот оборудование, научитесь работать. Мы научились. Достигли успехов».

Тот разговор, к слову, был лет 15 назад. Тогда еще ни о каких пересадках речи не шло. А сегодня сюда пришли те, кто много лет живет с особенностью внутри себя. Их истории разные, но главное, что у всех счастливый конец. И еще. Из троих родителей в этой комнате двое отдали детям собственную почку.

Президент явно останется под впечатлением, и уходя из отделения, не забудет пожать руку тому, кто спасает детские жизни.

Еще одна коварная болезнь, которая, как ни странно, молодеет – сахарный диабет. Заболеваемость за последнее время увеличилась двукратно. И так во всем мире. Факторов, влияющих на это, много. Но здесь ребят не просто лечат, а учат с этим жить, чтобы болезнь не казалась страшилкой.

К тому моменту в коридорах больницы жизнь закипит. Мамы маленьких пациентов будут с любопытством выглядывать из палат, отпускать Александра Лукашенко не захотят и дети…

Вообще, не во всякой больнице такая атмосфера. Лечение здесь пытаются превратить в игру. Правда, играют взрослые доктора взрослыми игрушками. Клиника напичкана техникой. Но Президент в который раз повторит: не это главное.

Он бы мог пожать руку каждому работающему здесь. И не только. По большому счету и приехал Президент, чтобы поздравить всех медиков страны с профессиональным праздником.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы – герои, потому что лечите детей. Когда дети болеют, у меня паника. Чужих детей нет. Чтобы поздравить вас, нужен был повод. Поздравляю всех медиков в вашем лице. Что пожелать? Врач и учитель – зеркало государства. Будьте достойны, чтобы белые халаты не стали грязными. Будьте стержнем общества. Поберегите себя. От вашего здоровья зависит наше. Вы нам нужны здоровыми, и здоровья хочу пожелать».

А чтобы все (и не только медики) были здоровы, придумана диспансеризация. Не секрет – чем раньше выявили болезнь, тем проще ее лечить. Правда, профилактикой порой пренебрегают, и сами медики придумали, как ситуацию переломить.

Врачей, конечно, не может не беспокоить резкий подъем заболеваемости ковидом в России. Мало того, что до страны-соседки, считай, рукой подать, так и штамм, который поражает россиян, куда более заразен, чем тот, с которого все начиналось.

Владимир Меркушев, врач-эпидемиолог 2-й детской клинической больницы г. Минска: «Обязательная вакцинация, а у нас?»

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Не дай Бог. Если возникнет ситуация, немедленно введем. Но пока необходимости нет. Переживаю за россиян. Мы рядом, сейчас общение тесно. Меня теребили – давай открывай сообщение. Открыли авиа, жд, да и на машине небольшая проблема. Их вспышка опасна. А у нас – меня настораживает. Не хотелось бы, чтобы вакцинация была обязательной, но надо себя защитить».

От пандемии врачи устали, как никто. Им бы в отпуск! И вот тут вопрос: на машине не выедешь, с самолетами какая-то неразбериха. Впрочем, Президент как адепт всего белорусского скажет прямо…

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я против, чтобы ты за границу ехала. Я не могу удержать, чтобы ноги обмануть. Самый лучший отдых здесь. Не люблю жару. Что касается России, Грузии, возим туда без проблем, Турция. Гадко поступила Украина, закрыла пролет, а мы их людей здесь спасаем. 40 минут облета. Может, не будем принимать украинские самолеты. С Путиным договорились, что будем перебрасывать в Москву тех, кто захочет в Барселону».

Кстати, праздник получился двойным. Сегодня 2-й детской больнице ровно 70. В архивах откопали столько интересного, что хватило на книгу.

Вот та самая фотография. Александр Лукашенко вместе с маленькими пациентами в прежнем здании 2-й больницы. Президент в свою очередь подарит сертификат на аппарат УЗИ. И вот так подумается: раз детская смертность в Беларуси одна из самых низких, значит, все это – здания, операционные и аппараты – не зря. Но без талантливых врачей это просто груда металла.

ФОТО: БЕЛТА

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