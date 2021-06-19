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Лукашенко – медикам: Будьте стержнем общества. Поберегите себя! От вашего здоровья зависит наше
Источник материала: ОНТ
Спасая детские жизни. В преддверии Дня медицинского работника Президент
Отец и сын – с виду обычная семья. Но есть у них один маленький секрет: отец подарил сыну свою почку. Арсений родился с почечной недостаточностью. Четыре года, пока малыш не подрос, семья провела в ожидании трансплантации.
Вспоминать о том времени в семье не любят, да и об особенности Арсению (а ему сейчас 13) не говорят. Пусть, мол, думает, что он такой же, как все. Он и в самом деле обычный мальчишка, правда, в футбол может играть только настольный. Бесконтактные виды спорта и прием лекарств – вот и все ограничения.
Пересаживать почки детям здесь научились в 2009-м. Тогда такие операции считали уникальными, сегодня их поставили на поток. Почти две сотни спасенных детских жизней за эти годы. 2-я детская вообще особенная больница. На ее базе работают сразу три республиканских центра. К слову, в 90-е решение о строительстве нового здания принимал Президент. А теперь медикам и здесь места мало.
Вот на кого, а на детей жалеть денег точно не будут. Ведь та же пересадка почки – качественно меняет их жизнь. В ожидании операции – а донора в среднем ищут полгода – пациенты привязаны к гемодиализу. Жить можно! Но зачем страдать?
И даже в пандемию в этой больнице умудрились заработать миллион долларов. Здесь не отказывают в помощи иностранным пациентам, а местные доктора ездят за границу учить коллег.
Как спасают маленьких пациентов, Александр Лукашенко решит увидеть сам. В этой больнице нет красных зон, которые за время пандемии стали для Президента привычными, но к тому, что болеют дети, привыкнуть, кажется, невозможно.
К слову, заветную новую почку сейчас ждут 12 детей. Но это, конечно, не единственное показание к гемодиализу. Их, увы, куда больше. А вот в реанимации прооперированные пациенты. У них совсем скоро начнется в прямом смысле новая жизнь. Александр Лукашенко зайдет поддержать – пусть и через стекло.
Половина операций, которые делают в этой больнице, малоинвазивны. То есть без привычных разрезов. Кто-то скажет: до чего техника дошла! Но дело ведь не только в ней.
Тот разговор, к слову, был лет 15 назад. Тогда еще ни о каких пересадках речи не шло. А сегодня сюда пришли те, кто много лет живет с особенностью внутри себя. Их истории разные, но главное, что у всех счастливый конец. И еще. Из троих родителей в этой комнате двое отдали детям собственную почку.
Президент явно останется под впечатлением, и уходя из отделения, не забудет пожать руку тому, кто спасает детские жизни.
Еще одна коварная болезнь, которая, как ни странно, молодеет – сахарный диабет. Заболеваемость за последнее время увеличилась двукратно. И так во всем мире. Факторов, влияющих на это, много. Но здесь ребят не просто лечат, а учат с этим жить, чтобы болезнь не казалась страшилкой.
К тому моменту в коридорах больницы жизнь закипит. Мамы маленьких пациентов будут с любопытством выглядывать из палат, отпускать Александра Лукашенко не захотят и дети…
Вообще, не во всякой больнице такая атмосфера. Лечение здесь пытаются превратить в игру. Правда, играют взрослые доктора взрослыми игрушками. Клиника напичкана техникой. Но Президент в который раз повторит: не это главное.
Он бы мог пожать руку каждому работающему здесь. И не только. По большому счету и приехал Президент, чтобы поздравить всех медиков страны с профессиональным праздником.
А чтобы все (и не только медики) были здоровы, придумана диспансеризация. Не секрет – чем раньше выявили болезнь, тем проще ее лечить. Правда, профилактикой порой пренебрегают, и сами медики придумали, как ситуацию переломить.
Врачей, конечно, не может не беспокоить резкий подъем заболеваемости ковидом в России. Мало того, что до страны-соседки, считай, рукой подать, так и штамм, который поражает россиян, куда более заразен, чем тот, с которого все начиналось.
От пандемии врачи устали, как никто. Им бы в отпуск! И вот тут вопрос: на машине не выедешь, с самолетами какая-то неразбериха. Впрочем, Президент как адепт всего белорусского скажет прямо…
Кстати, праздник получился двойным. Сегодня 2-й детской больнице ровно 70. В архивах откопали столько интересного, что хватило на книгу.
Вот та самая фотография. Александр Лукашенко вместе с маленькими пациентами в прежнем здании 2-й больницы. Президент в свою очередь подарит сертификат на аппарат УЗИ. И вот так подумается: раз детская смертность в Беларуси одна из самых низких, значит, все это – здания, операционные и аппараты – не зря. Но без талантливых врачей это просто груда металла.
ФОТО: БЕЛТА
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Спасая детские жизни. В преддверии Дня медицинского работника Президент побывал во 2-й детской больнице Минска. Там оказывают помощь маленьким пациентам с...
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