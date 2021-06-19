Циклон Zoe принес 30-градусную жару в Беларусь. Как пережить знойную погоду?

Источник материала: ОНТ

На уходящей неделе лето перестало вызывать вопросы. И июнь наконец-то начал радовать - пришла жаркая, сухая, знойная погода, которую принес западноевропейский антициклон по имени Zoe. Но есть здесь и подводные камни. А вы знали, что антициклоны влияют на наше самочувствие? Как - узнаем прямо сейчас.





С наступлением лета они начинают приносить повышенное атмосферное давление и устойчивую малооблачную жаркую погоду со слабым ветром, а иногда и с высокой влажностью. В результате такие погодные условия хорошо переносят не все, особенно в городской черте. Кстати, а вы знали, что асфальт при температуре выше +25℃ нагревается до +50℃, а при +30℃ и вовсе около +60℃? А с территории Беларуси при таких температурах испаряется по своему объему озеро Нарочь. В итоге жарко, душно и вы чувствуете себя не очень комфортно.

Помочь своему организму пережить этот тяжелый период может каждый. Соблюдение режима дня, сбалансированный рацион, здоровый сон, отказ от синтетических тканей и тяжелой физической работы, водные процедуры и занятия спортом помогут справиться с проблемами легче.

Самое лучшее лекарство от метеозависимости ‑ это нормальная здоровая жизнь. То есть с зарядкой, хорошим питанием и вылазками на природу, с оптимизмом в любой ситуации.

И самое главное: чтобы обезопасить себя и со своих близких, стоит вспомнить основные правила поведения в жару. Важно быть внимательными и осторожными во время отдыха у водоемов.

Кроме того, в связи с установившейся жаркой и сухой погодой увеличивается и пожароопасность. Поэтому, отправляясь в лес, будьте осторожны с огнем.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram