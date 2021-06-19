ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Циклон Zoe принес 30-градусную жару в Беларусь. Как пережить знойную погоду?

19.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Циклон Zoe принес 30-градусную жару в Беларусь. Как пережить знойную погоду?

На уходящей неделе лето перестало вызывать вопросы. И июнь наконец-то начал радовать - пришла жаркая, сухая, знойная погода, которую принес западноевропейский антициклон по имени Zoe. Но есть здесь и подводные камни. А вы знали, что антициклоны влияют на наше самочувствие? Как - узнаем прямо сейчас.


С наступлением лета они начинают приносить повышенное атмосферное давление и устойчивую малооблачную жаркую погоду со слабым ветром, а иногда и с высокой влажностью. В результате такие погодные условия хорошо переносят не все, особенно в городской черте. Кстати, а вы знали, что асфальт при температуре выше +25℃ нагревается до +50℃, а при +30℃ и вовсе около +60℃? А с территории Беларуси при таких температурах испаряется по своему объему озеро Нарочь. В итоге жарко, душно и вы чувствуете себя не очень комфортно.

Помочь своему организму пережить этот тяжелый период может каждый. Соблюдение режима дня, сбалансированный рацион, здоровый сон, отказ от синтетических тканей и тяжелой физической работы, водные процедуры и занятия спортом помогут справиться с проблемами легче.

Самое лучшее лекарство от метеозависимости ‑ это нормальная здоровая жизнь. То есть с зарядкой, хорошим питанием и вылазками на природу, с оптимизмом в любой ситуации.

И самое главное: чтобы обезопасить себя и со своих близких, стоит вспомнить основные правила поведения в жару. Важно быть внимательными и осторожными во время отдыха у водоемов. 

Кроме того, в связи с установившейся жаркой и сухой погодой увеличивается и пожароопасность. Поэтому, отправляясь в лес, будьте осторожны с огнем.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На уходящей неделе лето перестало вызывать вопросы. И июнь наконец-то начал радовать - пришла жаркая, сухая, знойная погода, которую принес западноевропейский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прайграная вайна і ціск Крамля. Небясьпечныя выбары ў Армэніі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by