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Жара до +31℃ и грозовые дожди! Погода на неделю с 21 по 27 июня. Подробный прогноз

19.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жара до +31℃ и грозовые дожди! Погода на неделю с 21 по 27 июня. Подробный прогноз

В понедельник, 21 июня – летнее солнцестояние. В этом году это совпадает с тем, что западноевропейский антициклон по имени Zoe обеспечил нам малооблачную, жаркую и сухую погоду, средняя температура будет на 2-4 градуса выше нормы. В начале следующей недели жара еще сохранится, но ближе к середине добавятся грозовые дожди. 


В начале недели будет без существенных осадков, кратковременные дожди во вторник пройдут только по западной половине страны, вероятны грозы. Ветер юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый. 

Температура воздуха в ночные часы ожидается в районе +13...+18℃. В понедельник днем воздух прогреется до +25…+29℃, во вторник будет до +27…+30℃. Такой температурный фон окажется на пять-семь градусов выше климатической нормы.

В середине недели будет преобладать облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, наиболее интенсивные по западной половине, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +15…+22℃. В дневные часы воздух прогреется до +28…+31℃.

В четверг на большей части территории страны, а в пятницу по востоку прошумят дожди различной интенсивности, возможны грозы. Ночью и утром непродолжительные туманы. Температура воздуха ночью +10…+15℃. В дневные часы 24 июня будет от +20℃ по западу до +31℃ по юго-востоку, в пятницу от 19℃ по Брестской области до +29℃ по Гомельской.

В выходные дни власть над погодой возьмет очередной погожий антициклон, но он сформирован в более прохладной воздушной массе. Без существенных осадков. Температура воздуха в ночные часы +9℃…+ 14℃. В дневные часы в субботу, 26 июня, будет от +13℃ по западу до +24℃ по юго-востоку, в воскресенье, 27 июня, ожидается +17℃…+21℃.

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В понедельник, 21 июня – летнее солнцестояние. В этом году это совпадает с тем, что западноевропейский антициклон по имени Zoe обеспечил нам малооблачную, жаркую и...
 
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