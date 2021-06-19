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Лунный календарь на неделю с 21 по 27 июня: подкармливаем растения, сажаем базилик, мяту и петрушку

19.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь на неделю с 21 по 27 июня: подкармливаем растения, сажаем базилик, мяту и петрушку

Задумались о новой стрижке или укладке? Лучшими днями для визита к парикмахеру на неделе будут 21, 23 и 25 июня. Стрижка в эти дни cделает волосы красивыми, пышными и шелковистыми.


Визит к стоматологу звезды советуют запланировать на 21, 22 и 27 число.

Изменить ситуацию к лучшему можно будет в понедельник, 21-го июня. 24 июня подходящее время для крупных покупок. 26 звезды советуют уделить больше времени детям. 27 июня правильно распорядитесь своими возможностями: все шаги продумайте заранее.

Во второй половине июня бросьте все силы на то, чтобы повысить урожайность: обильно поливайте, если сухо и подкармливайте растения. 22 июня сажайте базилик, горчицу, кресс-салат, мяту и петрушку. 24-го – прореживайте всходы и обрезайте ненужные побеги. 26 июня – время сеять свеклу и редьку для зимнего потребления.

Какой будет геомагнитная обстановка на следующей неделе? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.  

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Задумались о новой стрижке или укладке? Лучшими днями для визита к парикмахеру на неделе будут 21, 23 и 25 июня. Стрижка в эти дни cделает волосы красивыми, пышными и...
 
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