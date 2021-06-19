Фастфуд заподозрили в провоцировании тяжелых форм COVID-19

Источник материала: ОНТ

Исследователи из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в Бетесде (США) установили, что пища с большим содержанием жиров и сахара существенно повышает вероятность развития тяжелой формы COVID-19 в случае заражения. Результаты исследования были опубликованы в электронной библиотеке bioRxiv.

Как отмечается в исследовании, частое употребление подобной пищи способствует тяжелой патологии легких в случае заражения, а также замедляет вывод инфекции из организма. В исследовании также подчеркивается, что COVID-19 чаще всего поражает людей, страдающих от лишнего веса или диабета, а также людей с хроническими болезнями и курильщиков.

В частности, отмечается, что проблемы с сердцем могут увеличить вероятность летального исхода в случае заражения более чем в четыре раза, в то время как диабет и лишний вес увеличивают шансы тяжелого течения болезни в 3-5 раз. Биологи подчеркивают, что данные заболевания существенно ухудшают работу иммунитета, делая организм более уязвимым.

Фото: Freepik

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