Мотофестиваль стартовал в Дзержинском районе. Посмотрите, как он проходит

Источник материала: ОНТ

Мотофестиваль. Первый в этом сезоне. Тот, кто соскучился не только по своему мотоциклу, но и людям, которые разделяют эту страсть, наконец встретились не в чатах, а вживую. Пандемия внесла в жизнь байкеров свои коррективы. Но сегодня под Дзержинском «всё вернется на свои места». Фестиваль собрал мотоциклы и их хозяев со всей страны и не только: быстро, шумно, весело и, главное, – все друг другу искренне рады.





Пока организаторы выставляли палатки, сцену и готовили угощения, байкеры не сводили глаз с часов, считая последние минуты рабочего дня. Чтобы поскорее примчать на мотофестиваль, который по праву носит статус самого душевного. И кто тут больше других истосковался по байкерским слетам, видно со старта.

Тех, кто страсть к байкерскому движению привела на ХЗ издалека, можно распознать по чистоте ветрового стекла. И на этот – четвертый по счету фестиваль – все едут в Дзержинский район. Локацию сменили на не менее душевную. Места более чем достаточно и для палаток, и для кемпинга, и для фудкорта, даже озеро свое есть.

Здесь рады всем – байкер, автомобилист, велосипедист, да хоть пешеход – главное, чтобы с настроением. А радоваться ведь есть чему – мотоклуб «Шалёныя секачы» первыми ворвались в этот сезон после долгой паузы, связанной с пандемией. В прошлом году не было ни одного фестиваля. Многие даже масло не меняли. «Достаточно», – сказали в клубе, и ворвались в новый сезон на двух колесах, как в старые добрые времена.

Игорь Сыцевич, и.о. председателя мотоклуба «Шалёныя секачы»: «Этим мероприятием хотим возобновить мотофестивали и нашу байкерскую жизнь, хотелось бы больше общения, больше друзей, чтобы люди разговаривали глаза в глаза, а не чатились на диванах в интернете».

На фестивале – байки на любой вкус, но такого точно нет больше ни у кого. Этот уникальный аппарат собрали вокруг трехлитрового автомобильного двигателя – вот эти замечательные братья вместе с сыновьями разработали чертеж, запаслись железом и собрали трайк, который мчит, впечатляет и просто магнитом притягивает тех, кто разбирается в технике. Они-то понимают, насколько это невероятный труд.

Есть еще один не менее впечатляющий факт – перед вами не просто Кулибины, а многократные чемпионы страны по мотогонкам. Без двухколесного транспорта не представляют своей жизни. И дети, и жены – туда же. Конечно же, самое драйвовое и захватывающее – после заката. На берегу озера устроили огненное шоу. Настоящую жару на сцене устроили музыканты. За атмосферу можно не волноваться – танцевали всю ночь.

Фестиваль продолжается в эти минуты. Самое интересное – впереди. Кто-то из участников – это решит фортуна – уедет домой на новеньком мотоцикле. Мотолюбители со всех уголков страны всё прибывают и прибывают. Гостеприимством не обделят никого.

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