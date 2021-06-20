|
У Boeing загорелась стойка шасси при посадке в Уфе
Источник материала: ОНТ
Стойка шасси загорелась при аварийной посадке у пассажирского самолета Boeing в аэропорту Уфы (Россия). Об этом
Инцидент произошел в 20 часов 50 минут по московскому времени. В момент посадки на борту самолета находились 334 пассажира, а также 10 членов экипажа. Среди пассажиров также находился 71 ребенок. Сообщается, что в результате жесткой посадки никто не пострадал.
Согласно предварительным данным, причиной возгорания мог стать перегрев тормозной стойки и заклинивание тормозных колодок.
Фото: Freepik
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стойка шасси загорелась при аварийной посадке у пассажирского самолета Boeing в аэропорту Уфы (Россия). Об этом сообщает ТАСС. Инцидент произошел в 20 часов 50 минут по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)