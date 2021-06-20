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У Boeing загорелась стойка шасси при посадке в Уфе

20.06.2021 06:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У Boeing загорелась стойка шасси при посадке в Уфе

Стойка шасси загорелась при аварийной посадке у пассажирского самолета Boeing в аэропорту Уфы (Россия). Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в 20 часов 50 минут по московскому времени. В момент посадки на борту самолета находились 334 пассажира, а также 10 членов экипажа. Среди пассажиров также находился 71 ребенок. Сообщается, что в результате жесткой посадки никто не пострадал.

Согласно предварительным данным, причиной возгорания мог стать перегрев тормозной стойки и заклинивание тормозных колодок.

Фото: Freepik

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Стойка шасси загорелась при аварийной посадке у пассажирского самолета Boeing в аэропорту Уфы (Россия). Об этом сообщает ТАСС. Инцидент произошел в 20 часов 50 минут по...
 
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