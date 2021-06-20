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Лукашенко вручил врачам детской больницы сертификат на покупку аппарата УЗИ

20.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В канун Дня медика Александр Лукашенко посетил 2-ю Детскую городскую клиническую больницу. Ей сегодня исполняется 70 лет. Президент посмотрел, как работают несколько отделений, реанимацию, лаборатории, пообщался с маленькими пациентами. А после ответил на вопросы врачей, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

«Вот сегодня я съел на завтрак кашу, яйцо вареное, вафли». – «Ого!».

Следят за питанием и уровнем сахара в крови. Маленьких пациентов в Школе сахарного диабета учат жить со сложным диагнозом. А они охотно делятся знаниями с президентом. Паша не упустил возможность сфотографироваться с главой государства, а Лиза подарила картину, которую сама нарисовала.

«Пусть в нашей стране всегда будет мир и благополучие». – «Спасибо».

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2-й Клинической детской больнице сегодня исполняется 70 лет. Сейчас здесь работают сразу три республиканских центра: эндокринологии, урологии, нефрологии и гемодиализа. Именно здесь в 2009ом провели первую в стране родственную трансплантацию почки: Сергей отдал орган сыну Стасу. Тогда к новой и сложной операции были готовы не все.

«Молодец, отдал почку. Что тут скажешь настоящий отец».

С того времени в больнице провели 194 пересадки. В этом году семь. В среднем пациенты ждут орган около полугода и находятся на диализе. Александр Лукашенко пообщался с маленькими пациентами, вручил подарки, а после поздравил врачей с Днем медика.

«Врач и учитель – это зеркало любого государства. Будьте достойны, прежде всего, этого звания. Я вам желаю оставаться стержнем нашего общества. Такими мужественными людьми, какими мы, в обществе, вас видим: обычные люди, которых вы лечите», – сказал Лукашенко.

Врачи задавали вопросы. Медиков интересовала возможность предоставления выходного дня для диспансеризации, а также введение обязательной вакцинации в стране. Президент ответил, что пока такой необходимости нет. А вот над белорусским препаратом ученые работают. Торопиться в этом вопросе не стоит.

«Неизвестно, какой штамм будет в следующем году. И мы хотим свою вакцину подвести как раз к той болезни, к тому штамму вируса, который будет в следующем году. Знаем все точно, почти на 100%, может, и больше, что этот вирус с нами будет жить. А если мы приходим к такому выводу, что он будет жить с нами, надо иметь лекарство в виде вакцин, чтобы бороться с этим вирусом», – подчеркнул глава государства.

На прощание министр здравоохранения подарил президенту альбом с фотографиями его посещения больниц в период пандемии. А глава государства вручил врачам сертификат на покупку нового аппарата УЗИ, который так необходим врачам и пациентам.

Добавим, что планируется построить новый комплекс детской клинической больницы. А старое здание отдадут под нужды других учреждений здравоохранения.



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2-й Клинической детской больнице исполняется 70 лет. Здесь работают сразу три республиканских центра: эндокринологии, урологии, нефрологии и гемодиализа.
 
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