Первый интернет-магазин для заключенных открылся при шкловской колонии

Для заказа доступны продовольственные и непродовольственные товары, имеются также подарочные сертификаты на сумму от Br10 до Br500.





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Для оформления посылки потребуется сформировать содержимое корзины и оплатить заказ. Его доставят адресату в кратчайшие сроки без нарушения целостности упаковки содержимого.





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