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Первый интернет-магазин для заключенных открылся при шкловской колонии

20.06.2021 08:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Администрация шкловской исправительной колонии №17 открыла первый в Беларуси интернет-магазин для заключенных ik17mag.by.

Для заказа доступны продовольственные и непродовольственные товары, имеются также подарочные сертификаты на сумму от Br10 до Br500.

"Не хотите изнурять себя долгим ожиданием в длинных очередях магазинов для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости, тратить денежные средства на отправку посылок и бандеролей в почтовых отделениях, доставлять тяжелые сумки с продуктами питания близким родственникам, находящимся в нашем учреждении? Администрация ИУ "ИК №17" предлагает Вам посетить наш Интернет-магазин www.ik17mag.by&quot;, — говорится в информации о сервисе.

Для оформления посылки потребуется сформировать содержимое корзины и оплатить заказ. Его доставят адресату в кратчайшие сроки без нарушения целостности упаковки содержимого.

На сайте также указаны количество и сроки получения осужденными посылок, передач, бандеролей и мелких пакетов, пишет smartpress.by
 
 
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Администрация шкловской исправительной колонии №17 открыла первый в Беларуси интернет-магазин для заключенных ik17mag.by.
 
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