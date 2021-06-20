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Первый интернет-магазин для заключенных открылся при шкловской колонии
Источник материала: Партизан
Администрация шкловской исправительной колонии №17 открыла первый в Беларуси интернет-магазин для заключенных
Для заказа доступны продовольственные и непродовольственные товары, имеются также подарочные сертификаты на сумму от Br10 до Br500.
"Не хотите изнурять себя долгим ожиданием в длинных очередях магазинов для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости, тратить денежные средства на отправку посылок и бандеролей в почтовых отделениях, доставлять тяжелые сумки с продуктами питания близким родственникам, находящимся в нашем учреждении? Администрация ИУ "ИК №17" предлагает Вам посетить наш Интернет-магазин www.ik17mag.by", — говорится в информации о сервисе.
Для оформления посылки потребуется сформировать содержимое корзины и оплатить заказ. Его доставят адресату в кратчайшие сроки без нарушения целостности упаковки содержимого.
На сайте также указаны количество и сроки получения осужденными посылок, передач, бандеролей и мелких пакетов,
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Администрация шкловской исправительной колонии №17 открыла первый в Беларуси интернет-магазин для заключенных ik17mag.by.
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