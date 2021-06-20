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Соболенко и Азаренко вышли в финал пары на турнире в Берлине

20.06.2021 08:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Берлине, Германия с 14 по 20 июня проходит престижный травяной турнир категории "WTA 500" с призовым фондом $565,530 - "BETT1OPEN". Виктория Азаренко и Арина Соболенко сыграют в финале парного разряда, сообщает tennis.by.

В парном разряде Арина Соболенко (8 WTA) и Виктория Азаренко (55 WTA), четвертая пара турнира, вышли в финал.
В матче 1/2 финала тандем белорусских спортсменок был сильнее Шарон Фишман (29 WTA) из Канады и Джулианы Олмос (28 WTA) из Мексики - 7:5, 3:6, 10-6. Матч продолжался 1 час и 27 минут. 

В финале турнира Виктория и Арина встретятся с первой парой турнира Николь Меликар (9 WTA, США, 1) / Деми Схюрс (10 WTA, Нидерланды, 1).

 В стартовом поединке белорусский тандем был сильнее теннисисток из Чехии Каролины Муховой (271 WTA) и Каролины Плишковой (68 WTA) - 6:1, 6:3, в 1/4 финала обыграли дуэт Петры Мартич (107 WTA) из Хорватии и Шелби Роджерс (85 WTA) из США - 6:3, 6:4. 
 
 
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В Берлине, Германия с 14 по 20 июня проходит престижный травяной турнир категории "WTA 500" с призовым фондом $565,530 - "BETT1OPEN". Виктория Азаренко и Арина Соболенко сыграют в...
 
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