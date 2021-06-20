На Евро-2020 настала пора решающих матчей в группах

Сыграны все поединки второго тура группового этапа. Сборным осталось провести всего по одному матчу.





Накануне были проведены три встречи:

Венгрия — Франция — 1:1;

Португалия — Германия — 2:4;

Испания — Польша — 1:1.

В настоящее время турнирное положение в группах следующее:

группа А

Италия — 6 Уэльс — 4 Швейцария — 1 Турция — 0

группа В

Бельгия — 6 Россия — 3 Финляндия — 3 Дания — 0

группа С

Чехия — 4 Англия — 4 Хорватия — 1 Шотландия — 1

группа D

Швеция — 4 Словакия — 3 Испания — 2 Польша — 1

группа Е

Франция — 4 Германия — 3 Португалия — 3 Венгрия — 1

группа F

Франция — 4 Германия — 3 Португалия — 3 Венгрия — 1

Как видим, очень мало команд потеряло шансы выхода в плей-офф, у большинства они остаются.

Сегодня с двумя (как минимум) своими представителями в 1/8 финала определится квартет A: в Риме на «Олимпико» сойдутся лидеры группы Италия и Уэльс, а в Баку на «Олимпийском» Швейцария и Турция. Оба матча начнутся в 19:00 по минскому времени.