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На Евро-2020 настала пора решающих матчей в группах

20.06.2021 08:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сыграны все поединки второго тура группового этапа. Сборным осталось провести всего по одному матчу.

На Евро-2020 настала пора решающих матчей в группах

Накануне были проведены три встречи:

  • Венгрия — Франция — 1:1;
  • Португалия — Германия — 2:4;
  • Испания — Польша — 1:1.

В настоящее время турнирное положение в группах следующее:

группа А

  1. Италия — 6
  2. Уэльс — 4
  3. Швейцария — 1
  4. Турция — 0

группа В

  1. Бельгия — 6
  2. Россия — 3  
  3. Финляндия — 3
  4. Дания — 0

группа С

  1. Чехия — 4
  2. Англия — 4
  3. Хорватия — 1
  4. Шотландия — 1

группа D

  1. Швеция — 4
  2. Словакия — 3
  3. Испания — 2
  4. Польша — 1

группа Е

  1. Франция — 4
  2. Германия — 3
  3. Португалия — 3
  4. Венгрия — 1 

группа F

  1. Франция — 4
  2. Германия — 3
  3. Португалия 3
  4. Венгрия 1

Как видим, очень мало команд потеряло шансы выхода в плей-офф, у большинства они остаются.

Сегодня с двумя (как минимум) своими представителями в 1/8 финала определится квартет A: в Риме на «Олимпико» сойдутся лидеры группы Италия и Уэльс, а в Баку на «Олимпийском» Швейцария и Турция. Оба матча начнутся в 19:00 по минскому времени.  

 

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Сыграны все поединки второго тура группового этапа. Сборным осталось провести всего по одному матчу.
 
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