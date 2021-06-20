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На Евро-2020 настала пора решающих матчей в группах
Источник материала: Навiны
Сыграны все поединки второго тура группового этапа. Сборным осталось провести всего по одному матчу.
Накануне были проведены три встречи:
В настоящее время турнирное положение в группах следующее:
группа А
группа В
группа С
группа D
группа Е
группа F
Как видим, очень мало команд потеряло шансы выхода в плей-офф, у большинства они остаются.
Сегодня с двумя (как минимум) своими представителями в 1/8 финала определится квартет A: в Риме на «Олимпико» сойдутся лидеры группы Италия и Уэльс, а в Баку на «Олимпийском» Швейцария и Турция. Оба матча начнутся в 19:00 по минскому времени.
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Сыграны все поединки второго тура группового этапа. Сборным осталось провести всего по одному матчу.
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