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В первый брак минчанин вступает в среднем в 29 лет

20.06.2021 08:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Средний возраст мужчин при вступлении в брак составляет в столице 29,1 года, в повторный — 41,7.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Главном статистическом управлении города Минска.

В 2020-м в Минске в брак вступили 12,6 тыс. мужчин. Впервые создали семьи 8,6 тыс. горожан. Брачными узами связали себя представители различных возрастных категорий, в том числе 1 % женихов был в возрасте 50 лет и старше.



По данным переписи 2019 года, распределение численности мужчин в возрасте 15 лет и старше по состоянию в браке выглядит следующим образом: 54 % — состоящие в зарегистрированном браке, 22,9 % — никогда не состоявшие в браке, 7,8 % — разведенные, разошедшиеся, 5,9 % — состоящие в незарегистрированных отношениях, 3,7 % — вдовые.
 
Теги: Минск
 
 
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Средний возраст мужчин при вступлении в брак составляет в столице 29,1 года, в повторный — 41,7.
 
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