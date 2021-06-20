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Популярный писатель Ольгерд Бахаревич выпустил сразу две новые книги
Источник материала: Партизан
Об этом писатель сообщил автор в Facebook.
books.vremya.ru
"Друзья! В другие времена эти две книги вышли бы на бумаге, в лучшем издательстве. Продавались бы в хороших книжных магазинах. Но я решил, что в нынешних условиях лучше всего забросить их в беспредельную свободную сеть (всегда любил этот оксюморон). Вот же, мои новые книжки "Тэатр шаслівых дзяцей" ("Театр счастливых детей") и "Плошча Перамогі" ("Площадь Победы") наконец можно купить и скачать - с чем я искренне поздравляю себя и читателей", - написал Бахаревич.
Писатель отметил, что одна книга детская, а вторая – взрослая.
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Об этом писатель сообщил автор в Facebook.
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