Популярный писатель Ольгерд Бахаревич выпустил сразу две новые книги

"Друзья! В другие времена эти две книги вышли бы на бумаге, в лучшем издательстве. Продавались бы в хороших книжных магазинах. Но я решил, что в нынешних условиях лучше всего забросить их в беспредельную свободную сеть (всегда любил этот оксюморон). Вот же, мои новые книжки "Тэатр шаслівых дзяцей" ("Театр счастливых детей") и "Плошча Перамогі" ("Площадь Победы") наконец можно купить и скачать - с чем я искренне поздравляю себя и читателей", - написал Бахаревич.





Писатель отметил, что одна книга детская, а вторая – взрослая.







