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Популярный писатель Ольгерд Бахаревич выпустил сразу две новые книги

20.06.2021 08:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом писатель сообщил автор в Facebook.

Популярный писатель Ольгерд Бахаревич выпустил сразу две новые книги
books.vremya.ru
"Друзья! В другие времена эти две книги вышли бы на бумаге, в лучшем издательстве. Продавались бы в хороших книжных магазинах. Но я решил, что в нынешних условиях лучше всего забросить их в беспредельную свободную сеть (всегда любил этот оксюморон). Вот же, мои новые книжки "Тэатр шаслівых дзяцей" ("Театр счастливых детей") и "Плошча Перамогі" ("Площадь Победы") наконец можно купить и скачать - с чем я искренне поздравляю себя и читателей", - написал Бахаревич.

Писатель отметил, что одна книга детская, а вторая – взрослая.
 
 
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