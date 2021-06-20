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За мир и безопасность: в России и Беларуси проходит патриотический автопробег
20.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские и российские автомобилисты отправились в совместный автопробег по территории двух стран, сообщает телеканал «МИР 24».
Впереди у автомобилистов маршрут длиной 1300 километров. Его проедут десятки машин с национальными флагами. Участники посетят крупные города Беларуси. И в каждом почтят память воинов, павших во время Великой Отечественной. А 22 июня автоколонну встретит Брест.
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Впереди у автомобилистов маршрут длиной 1300 километров. Его проедут десятки машин с национальными флагами.
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