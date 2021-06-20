За мир и безопасность: в России и Беларуси проходит патриотический автопробег

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские и российские автомобилисты отправились в совместный автопробег по территории двух стран, сообщает телеканал «МИР 24».

Впереди у автомобилистов маршрут длиной 1300 километров. Его проедут десятки машин с национальными флагами. Участники посетят крупные города Беларуси. И в каждом почтят память воинов, павших во время Великой Отечественной. А 22 июня автоколонну встретит Брест.

«От огня Брестской крепости, от Вечного огня на площади церемониалов мы зажжем огонь памяти. Этот огонь памяти мы провезем по территории Беларуси от Бреста до границы с Российской Федерацией, где передадим нашим российским коллегам. В дальнейшем этот огонь будет эстафетно передаваться по территории России», – сообщил начальник пресс-центра ДОСААФ Республики Беларусь Игорь Лопатюк.