Усов: «Осталось поддерживать террористические режимы и заниматься транзитом нелегалов»

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский режим как отрицание мирового уклада. Политолог — про кейс Мьянмы.

— Голосование представителей режима против резолюции ООН по Мьянме — это не только свидетельство дальнейшей маргинализации и десубъективизации Беларуси в международных отношениях, это полное обособление от Мира. Мир сам по себе, мы, власть Беларуси, сами по себе, — пишет Павел Усов. — Перефразируя Путина: «Нам не нужен такой Мир, в котором нет места и признания нашей власти». Известная позиция всякого рода политических и религиозных фундаменталистов.

Режим активно выражает полное непризнание, даже формальное, нынешнего мирового уклада и порядка, встраивается себя в систему иных политических и внешнеполитические стандартов. К сожалению, Беларусь благодаря действиям режима Лукашенко, из полноценного государства превращается в фундаменталистскую территорию наподобие ДНР, ЛНР, Приднестровья, где в условиях коллапса всех элементарных норм права и морали, социальных институтов все определяется лишь способностью власти прибегать к неограниченному насилию.

В международных отношениях это ведёт к отрицанию, отбрасыванию всех стандартов, требований, ограничений, соглашений. Больше нет смысла прикидываться цивилизованной, можно поддерживать террористические режимы, заниматься транзитом нелегалов и т.д. Соответственно все то, что вредит этому миру, мы приветствуем и поддерживаем.

На сегодняшний день членство в таких организациях как ООН нужно только для того, чтобы выражать свое пренебрежение миру, превращаясь в своего рода политическую обезьяну, которая строит рожицы зрителям, желая показать свое превосходство.

Остаётся только начать признавать все сепаратистские территории (из вредности), можно и ИГИЛ поддержать. Более того, можно продемонстрировать и высшую форму обособленности, собственного пути — выйти из всех международных организаций, включая ООН.