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Усов: «Осталось поддерживать террористические режимы и заниматься транзитом нелегалов»
20.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусский режим как отрицание мирового уклада. Политолог — про кейс Мьянмы.
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Режим активно выражает полное непризнание, даже формальное, нынешнего мирового уклада и порядка, встраивается себя в систему иных политических и внешнеполитические стандартов. К сожалению, Беларусь благодаря действиям режима Лукашенко, из полноценного государства превращается в фундаменталистскую территорию наподобие ДНР, ЛНР, Приднестровья, где в условиях коллапса всех элементарных норм права и морали, социальных институтов все определяется лишь способностью власти прибегать к неограниченному насилию.
В международных отношениях это ведёт к отрицанию, отбрасыванию всех стандартов, требований, ограничений, соглашений. Больше нет смысла прикидываться цивилизованной, можно поддерживать террористические режимы, заниматься транзитом нелегалов и т.д. Соответственно все то, что вредит этому миру, мы приветствуем и поддерживаем.
На сегодняшний день членство в таких организациях как ООН нужно только для того, чтобы выражать свое пренебрежение миру, превращаясь в своего рода политическую обезьяну, которая строит рожицы зрителям, желая показать свое превосходство.
Остаётся только начать признавать все сепаратистские территории (из вредности), можно и ИГИЛ поддержать. Более того, можно продемонстрировать и высшую форму обособленности, собственного пути — выйти из всех международных организаций, включая ООН.
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Белорусский режим как отрицание мирового уклада. Политолог — про кейс Мьянмы.
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