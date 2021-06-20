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Утро глазами рыбака

20.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Повод позавидовать человеку с удочкой.

Утро глазами рыбака

Многие рыбаки приходят на свое любимое место еще до восхода солнца. Летний рассвет — приятное дополнение к любимому занятию. Предлагаем посмотреть на раннее утро глазами тех, кто ни свет, ни заря идет рыбачить.

Утро глазами рыбака
Утро глазами рыбака
Утро глазами рыбака
Утро глазами рыбака
Утро глазами рыбака
Утро глазами рыбака
Утро глазами рыбака
Утро глазами рыбака
Утро глазами рыбака

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Повод позавидовать человеку с удочкой.
 
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