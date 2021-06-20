Утро глазами рыбака

Источник материала: Салiдарнасць

Повод позавидовать человеку с удочкой.





Многие рыбаки приходят на свое любимое место еще до восхода солнца. Летний рассвет — приятное дополнение к любимому занятию. Предлагаем посмотреть на раннее утро глазами тех, кто ни свет, ни заря идет рыбачить.





































«Африканские» рассветы над Беларусью

Завтра будет новый день