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Утро глазами рыбака
20.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Повод позавидовать человеку с удочкой.
Многие рыбаки приходят на свое любимое место еще до восхода солнца. Летний рассвет — приятное дополнение к любимому занятию. Предлагаем посмотреть на раннее утро глазами тех, кто ни свет, ни заря идет рыбачить.
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Повод позавидовать человеку с удочкой.
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