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«С ведома или с помощью режима». Литва обвинила Беларусь в организации нелегальной миграции

20.06.2021 08:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Укрепление границ Евросоюза в связи с ростом нелегальной миграции из Беларуси стало одним из пунктов повестки дня визита в Латвию премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните.

«С ведома или с помощью режима». Литва обвинила Беларусь в организации нелегальной миграции

«Мы особенно обеспокоены <...> нелегальной миграцией через границу с Литвой, организованной с ведома или даже с помощью режима. Если белорусский режим использует нелегальных мигрантов как оружие и средство давления на ЕС, это нарушение не только международных норм, но и основных принципов гуманизма», — заявила Шимоните, слова которой приводит пресс-служба литовского кабинета.

Глава правительства Литвы поблагодарила своего латвийского коллегу Кришьяниса Кариньша за быструю реакцию его страны на «угон гражданского самолета белорусским режимом».

«Только единая позиция демократического международного сообщества и последовательное давление могут дать четкий сигнал режиму, что нет другого пути, кроме как положить конец репрессиям против собственных граждан и нападкам на ЕС», — считает Шимоните. Она выразила озабоченность пытками и ростом числа политзаключенных в Беларуси.

Евросоюз должен быть готов поддержать укрепление своей внешней границы с Беларусью, это важно не только для безопасности региона, но и для всего ЕС, заявила спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце на встрече с Шимоните.

По словам Мурниеце, которую цитирует пресс-служба парламента, экономические санкции ЕС против Беларуси должны быть введены как можно скорее, в то же время необходимо поддерживать право людей свободно выражать свои взгляды и продолжать помощь белорусскому гражданскому обществу.

11 июня в Вене на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем Ингрида Шимоните заявила, что поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву достиг исторического максимума.

По ее словам, белорусский режим недавно пообещал наводнить Европу нелегалами.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Укрепление границ Евросоюза в связи с ростом нелегальной миграции из Беларуси стало одним из пунктов повестки дня визита в Латвию премьер-министра Литвы Ингриды...
 
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