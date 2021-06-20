«С ведома или с помощью режима». Литва обвинила Беларусь в организации нелегальной миграции

Укрепление границ Евросоюза в связи с ростом нелегальной миграции из Беларуси стало одним из пунктов повестки дня визита в Латвию премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните.





«Мы особенно обеспокоены <...> нелегальной миграцией через границу с Литвой, организованной с ведома или даже с помощью режима. Если белорусский режим использует нелегальных мигрантов как оружие и средство давления на ЕС, это нарушение не только международных норм, но и основных принципов гуманизма», — заявила Шимоните, слова которой приводит пресс-служба литовского кабинета.

Глава правительства Литвы поблагодарила своего латвийского коллегу Кришьяниса Кариньша за быструю реакцию его страны на «угон гражданского самолета белорусским режимом».

«Только единая позиция демократического международного сообщества и последовательное давление могут дать четкий сигнал режиму, что нет другого пути, кроме как положить конец репрессиям против собственных граждан и нападкам на ЕС», — считает Шимоните. Она выразила озабоченность пытками и ростом числа политзаключенных в Беларуси.

Евросоюз должен быть готов поддержать укрепление своей внешней границы с Беларусью, это важно не только для безопасности региона, но и для всего ЕС, заявила спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце на встрече с Шимоните.

По словам Мурниеце, которую цитирует пресс-служба парламента, экономические санкции ЕС против Беларуси должны быть введены как можно скорее, в то же время необходимо поддерживать право людей свободно выражать свои взгляды и продолжать помощь белорусскому гражданскому обществу.

11 июня в Вене на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем Ингрида Шимоните заявила, что поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву достиг исторического максимума.

По ее словам, белорусский режим недавно пообещал наводнить Европу нелегалами.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

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