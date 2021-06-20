В Армении проходят внеочередные парламентские выборы

ТАСС. В них участвуют 25 партий и блоков, включая партию и.о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения", пишет





Среди кандидатов также блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, партия бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна.





Более 2 тыс. участков открылись в 08:00 по всей стране и закроются в 20:00.



