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В Армении проходят внеочередные парламентские выборы

20.06.2021 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В воскресенье в Армении проходят внеочередные выборы в парламент.

В них участвуют 25 партий и блоков, включая партию и.о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения", пишет ТАСС.

Среди кандидатов также блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, партия бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна.

Более 2 тыс. участков открылись в 08:00 по всей стране и закроются в 20:00.
 
 
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В воскресенье в Армении проходят внеочередные выборы в парламент.
 
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