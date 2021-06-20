Православные отмечают Троицу: что можно и нельзя делать

В воскресенье, 20 июня, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Троицу, который призван прославлять Бога Отца, Сына и Святого Духа.





Этот праздник приходится на 50-й день после Пасхи (отсюда второе известное наименование — Пятидесятница). У православных его называют также Днем сошествия святого духа (олицетворяет начало новой эпохи существования человечества и считается днем создания христианской церкви). Но самое главное — в этот день святой дух сошел на 12 апостолов и открыл им, что бог един и троичен одновременно.

Троица всегда приходит на время года, когда природа щедро дарит ароматные травы и благоухающие цветы. Веточками деревьев с молодыми листьями украшают церкви и жилища, демонстрируя тем самым расцвет души человека и обновление людей.

В День святой Троицы не проводят воскресные песнопения, вместо них звучат особые праздничные песни. По особому праздничному чину проходит и торжественная служба.

Как и любой церковный праздник Троица несет в себе некоторые запреты. Так, в частности, нельзя:

ходить на кладбище: родных и знакомых поминают накануне, на Троицкую субботу;

работать по дому и на земле: шить, готовить, убирать, сажать и т.д. (считается, что кто в праздник не отдыхает, того ждут неприятности);

ссориться, злиться и завидовать;

ходить в лес;

купаться.

Что касается работы, то исключение делается для приготовления еды и заботы о домашних животных (последнее — просто необходимо).

А вот, что церковь и традиции рекомендуют сделать сегодня:

сходить в храм и помолиться;

заготовить березовые веники для бани (он считается целебным).

Существуют и приметы:

дождь на Троицу — к теплой погоде, урожаю и грибам;

жара — все лето будет засушливым.