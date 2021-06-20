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Православные отмечают Троицу: что можно и нельзя делать
Источник материала: Навiны
В воскресенье, 20 июня, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Троицу, который призван прославлять Бога Отца, Сына и Святого Духа.
Этот праздник приходится на 50-й день после
Троица всегда приходит на время года, когда природа щедро дарит ароматные травы и благоухающие цветы. Веточками деревьев с молодыми листьями украшают церкви и жилища, демонстрируя тем самым расцвет души человека и обновление людей.
В День святой Троицы не проводят воскресные песнопения, вместо них звучат особые праздничные песни. По особому праздничному чину проходит и торжественная служба.
Как и любой церковный праздник Троица несет в себе некоторые запреты. Так, в частности, нельзя:
Что касается работы, то исключение делается для приготовления еды и заботы о домашних животных (последнее — просто необходимо).
А вот, что церковь и традиции рекомендуют сделать сегодня:
Существуют и приметы:
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В воскресенье, 20 июня, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Троицу, который призван прославлять Бога Отца, Сына и Святого Духа.
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