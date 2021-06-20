День Святой Троицы: что нужно знать верующим

Источник материала: Sputnik Беларусь

День Святой Троицы или Пятидесятницы – один из великих православных праздников, который отмечается на пятидесятый день после Пасхи.

Заместитель председателя Синодального информационного отдела БПЦ, протоиерей Александр Шимбалев рассказал корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о духовном значении и символах праздника Пятидесятницы.

Пятидесятница (Троица) – день рождения Церкви

"Пятидесятница – это праздник, когда мы отмечаем день рождения Церкви. Потому что именно в этот день Святой Дух сошел на апостолов, учеников Христовых и наполнил их силой Божественной благодати, дал им возможность идти проповедовать учение Христа дальше по всему миру и ничего не бояться", - рассказывает Александр Шимбалев.

В земной жизни Спаситель проповедовал, учил народ тому, как жить в гармонии с Богом. Но важно вспомнить о том, что еще задолго до этого жили пророки, предсказывавшие приход Мессии, а также Патриархи, которые праведностью своей давали пример еврейскому народу – ему были даны заповеди, высеченные на скрижалях в Синае.

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На протяжении тысяч лет продолжалось воспитание, назидание богоизбранного народа праведностью Патриархов, заповедями Моисея, Синайским законодательством и пророческими предсказаниями о новой, будущей благодатной жизни, которая наступит с приходом Мессии. Казалось бы, так много всего, отчего народ мог бы научиться и жить праведно, но все равно чего–то не хватало, грех не ушел из жизни полностью.

Поэтому Господь пришел в мир и сам учил людей. Для многих эти учения стали нравственными основами жизни. Однако, после того, когда Спасителя схватили и повели на суд, многие из его ближайших учеников, движимые человеческим страхом, разбежались.

Сошествие Святого Духа – явление особой благодати

Позже ученики вновь собрались, и Воскресший Господь опять наставлял и укреплял их в вере со словами: "Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет" (Ин 14:14-17).

"Сошествие Святого Духа – явление той силы, которую обещал своим ученикам Христос. Святой Дух сошел языками пламени на сидящих в горнице апостолов и учеников Христовых. После этого они исполнились Божественной Благодати и начали проповедовать, говоря на разных языках. Даже те евреи, которые жили в разных странах и собрались на свой праздник в День пятидесятницы, понимали речь апостолов, различая в ней каждый свое наречие – парфяне, иудеи, медяне, жители Мессапотамии и все другие", - отмечает священнослужитель.

Единый язык и единая Благая весть

По словам Александра Шимбалева, это символ того, что сошедший на апостолов Дух Святой укрепил их на проповедь – учения о Христе, Его искупительной Жертве на Кресте, о перерождении и преображении человеческого естества, а также схождения благодати на весь род человеческий, принимающий Христа.

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И хотя апостолы говорят на разных языках, но это единый язык, который объединяет народы и несет одну Благую весть. Из Ветхого Завета мы знаем, что Господь в наказание за гордость, при строительстве Вавилонской башни, смешал все языки людей, и так они перестали понимать друг друга. Здесь же, наоборот, происходит восстановление человечества. Господь сам призывает каждого человека к обожению и посылает благодать Святого Духа.

"То, что апостолы говорят на разных языках – символ того, что они должны просветить всех людей, где бы они ни жили. Благая весть должна прийти к каждому народу, к каждому человеку. Что и произошло позже – сегодня нет места на Земле, где бы не проповедовали Христа и не говорили о Церкви Христовой", - подчеркивает священнослужитель.

Сила Благодати Святого Духа

В празднике Пятидесятницы есть очень интересный момент. Дело в том, что на пятидесятый день после своей Пасхи – избавления от египетского рабства телесного, евреи отмечали День дарования Закона. В этот день они вспоминали, как в пустыне во время исхода из Египта на горе Синай Моисей получил от Бога заповеди, скрижали Завета.

"Для евреев тогда был установлен Закон, который они должны были исполнять. В день Пятидесятницы отменяется этот Закон, потому что Благодать сошедшего Святого Духа должна наполнить их таким образом, что Закон становится уже не нужным. Теперь они могут самостоятельно понимать смысл всякого действия. Святой Дух наполняет человека смыслом и дает ему знание внутри себя самого. Заповеди Моисея становятся лишними, потому что Благодать Святого Духа открывает человеку истину для его жизни, в чем и заключается весь смысл его существования", - поясняет Александр Шимбалев.

Почему праздник называют Троицей

Праздник Пятидесятницы называют Троицей, потому что в нем мы наблюдаем единство действия Бога. В Ветхом Завете Бог – Отец проявляет свою силу над народом Божьим, потом приходит Господь Иисус Христос, который учит людей и приносит Себя в Жертву для искупления рода человеческого от греха, от смерти. Затем он говорит о том, что пошлет обетование, Духа – Утешителя от Отца.

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Священнослужитель рассказывает, что из Книг "Деяний Апостольских" мы узнаем, что основным действующим лицом, путеводителем после Вознесения Христа и Пятидесятницы является Святой Дух - он вразумляет, направляет и ведет общину к развитию. Мы наблюдаем полное взаимодействие и единство Отца, Сына и Святого Духа. В Празднике Пятидесятницы проявляется Троическая сущность Бога.

Как встречать праздник Троицы

Пятидесятница (Троица) – особый торжественный праздник Православной Церкви, когда в храмах проходят одни из самых красивых служб в церковном круге.

"В этот день верующим следует побывать на литургии и причаститься Святых Христовых Тайн. Всякий большой праздник для православного верующего – это, прежде всего, единство с Богом", - заключает заместитель председателя Синодального информационного отдела БПЦ.

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