Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июн - Sputnik. Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2 улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО.

В мае министр национальной обороны страны Мариуш Блащак сообщал, что Польша закупает у Турции 24 ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar.

"Мы уверены, что он (беспилотник) улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО", – отметил Рау в ходе интервью агентству Anadolu на полях Дипломатического форума в Анталье.

Министр иностранных дел также добавил, что и Турция, и Польша сталкиваются с "угрозами безопасности на своих границах".

По мнению главы МИД, только членство стран Западных Балкан и Турции в Евросоюзе обеспечит полное развитие сотрудничества для обеспечения стабильности и процветания в Европе. В ходе интервью Рау также упомянул, что Анкара и Варшава обсуждают способы укрепления сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной.