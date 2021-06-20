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Православные отмечают Святую Троицу
Источник материала: ОНТ
У православных – Святая Троица. Это одно из 12 главных праздников в церковном календаре.
Его еще называют Пятидесятницей, так как отмечают на 50 день после Пасхи. В храмах проходят торжественные богослужения. Верующие освящают ветки березы или клена и плетут венки из цветов и трав. Принято также украшать дом зеленью или букетами. Уже через неделю после Троицы начинается Петров пост.
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У православных – Святая Троица. Это одно из 12 главных праздников в церковном календаре. Его еще называют Пятидесятницей, так как отмечают на 50 день после Пасхи. В...
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