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Православные отмечают Святую Троицу

20.06.2021 09:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Православные отмечают Святую Троицу

У православных – Святая Троица. Это одно из 12 главных праздников в церковном календаре.

Его еще называют Пятидесятницей, так как отмечают на 50 день после Пасхи. В храмах проходят торжественные богослужения. Верующие освящают ветки березы или клена и плетут венки из цветов и трав. Принято также украшать дом зеленью или букетами. Уже через неделю после Троицы начинается Петров пост.


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У православных – Святая Троица. Это одно из 12 главных праздников в церковном календаре. Его еще называют Пятидесятницей, так как отмечают на 50 день после Пасхи. В...
 
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