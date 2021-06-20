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20 июня – Троица у православных. Как провести праздник и что нельзя делать в этот день?
Источник материала: ОНТ
Православные верующие отмечают Святую Троицу 20 июня. Это один из главных христианских праздников. Еще этот день называют Пятидесятницей, так как праздник отмечают через 50 дней после Пасхи.
В этот день на апостолов сошел Святой Дух, что произошло через 49 дней после воскресения Иисуса Христа. Также для верующих этот день очень значим, так как в этот день была образована вселенская Церковь.
Как провести этот праздник?
Троицу принято встречать в храме за богослужением.
На праздник принято украшать храмы и дома березовыми ветвями, травами и цветами. Они символизируют красоту, обновление мира и жизнь.
Также духовенство в этот день по традиции служит в зеленых одеждах.
Что не принято делать на Троицу?
На праздник не принято заниматься тяжелым физическим трудом, в том числе работать на земле. Но бытовые хлопоты допустимы.
Если накануне в Троицкую родительскую субботу вы в храмах поминали умерших родственников, то в этот день на кладбище не ходят.
Фото: БЕЛТА
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Православные верующие отмечают Святую Троицу 20 июня. Это один из главных христианских праздников. Еще этот день называют Пятидесятницей, так как праздник...
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