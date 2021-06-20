20 июня – Троица у православных. Как провести праздник и что нельзя делать в этот день?

Источник материала: ОНТ

Православные верующие отмечают Святую Троицу 20 июня. Это один из главных христианских праздников. Еще этот день называют Пятидесятницей, так как праздник отмечают через 50 дней после Пасхи.

В этот день на апостолов сошел Святой Дух, что произошло через 49 дней после воскресения Иисуса Христа. Также для верующих этот день очень значим, так как в этот день была образована вселенская Церковь.

Как провести этот праздник?

Троицу принято встречать в храме за богослужением.

На праздник принято украшать храмы и дома березовыми ветвями, травами и цветами. Они символизируют красоту, обновление мира и жизнь.

Также духовенство в этот день по традиции служит в зеленых одеждах.

Что не принято делать на Троицу?

На праздник не принято заниматься тяжелым физическим трудом, в том числе работать на земле. Но бытовые хлопоты допустимы.

Если накануне в Троицкую родительскую субботу вы в храмах поминали умерших родственников, то в этот день на кладбище не ходят.

Фото: БЕЛТА

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